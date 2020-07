Ongeëvenaarde afstandschutter van 2020 wijst Atalanta de weg

Atalanta blijft zijn ongeslagen status sinds 20 januari met verve verdedigen. Het team van trainer Gian Piero Gasperini was dinsdagavond met 1-2 te sterk voor Parma en overnacht mogelijk op een tweede plaats, in afwachting van het resultaat van Internazionale tegen Napoli. Ruslan Malinovskyi en Alejandro Papu Gómez scoorden voor Atalanta, dat op 12 augustus in de Champions League tegen Paris Saint-Germain aantreedt. Marten de Roon en Robin Gosens stonden in de basis; Hans Hateboer kwam na 36 minuten binnen de lijnen voor de geblesseerde José Luis Palomino.

De beste kansen in de eerste helft waren voor Parma en de minimale voorsprong voor de thuisploeg na het rustsignaal was dan ook verdiend te noemen. Atalanta, dat na dinsdagavond op 98 doelpunten in dit Serie A-seizoen staat, kreeg in de vierde minuut nog wel een goede kans via een kopbal van Remo Freuler, maar daarna was het meeste gevaar aan de andere kant van het veld. Zo ging een uitstekende inzet van de goed spelende Dejan Kulusevski tegen de binnenkant van de paal.

Enkele minuten voor rust kreeg Parma zijn verdiende openingstreffer. Gervinho mocht ongehinderd oprukken vanaf de middenlijn en zijn pass kwam via Boska Sutalo terecht bij Kulusevski, die de bal hoog in het doel achter Pierluigi Gollini werkte: 1-0. In de tweede helft trok Atalanta het duel naar zich toe. Twintig minuten voor tijd schoot Malinovskyi de bal uit een vrije trap dwars door de muur van Parma en dat betekende alweer zijn vijfde treffer van buiten de zestien in 2020: meer dan welke voetballer dan ook in een top vijf competitie in Europa.

Zeven minuten voor het einde bekroonde Gómez een goede individuele actie met een raak schot in de linkerhoek: 1-2. Het duel kon daarna nog alle kanten op: Kastriot Darmaku voorkwam een zeker doelpunt van Duván Zapata, maar zag niet veel later hoe Hateboer aan de andere kant van het veld zijn poging in de doelmond keerde. In de slotminuten tikte Sepe een krachtige inzet van Gosens over de lat.

Atalanta speelt komende zaterdag op de allerlaatste speeldag van de Serie A in eigen huis tegen Internazionale, dat nu twee punten minder heeft dan la Dea maar deze maandagavond nog een thuisduel met Napoli afwerkt: 78 om 76 punten. Nummer vier Lazio, dat op 75 punten staat, speelt woensdag thuis tegen het al gedegradeerde Brescia en sluit het competitieseizoen zaterdag af uit tegen Napoli.