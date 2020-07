Van Persie: ‘In hun gezichten kon ik zien dat ze het niet leuk vonden’

Robin van Persie verruilde Arsenal in de zomer van 2012 voor Manchester United, een stap die hem niet in dank werd afgenomen in Noord-Londen. Het werd een klein jaar later nog pijnlijker voor the Gunners, toen Manchester United zich al voor het onderlinge duel in het Emirates Stadium tot kampioen had gekroond en derhalve volgens de tradities ontvangen moest worden met een erehaag. Van Persie erkent in de UTD Podcast dat hij het ongemakkelijk vond om op dergelijke wijze het veld op te lopen in het stadion van de club waar hij acht jaar speelde.

“Ik vond het niet leuk, een aantal van die jongens waren mijn vrienden en ik had acht jaar bij Arsenal gespeeld. In hun gezichten kon ik zien dat ze het niet leuk vonden, dat begrijp ik. Dan zie je mij daar lopen en ik was blij dat het snel voorbij was. Het is een mooi gebaar om naar een kampioen te maken, maar het voelde gewoon niet goed voor mij én voor Arsenal. Het was een beetje ongemakkelijk, dus ik voelde me er niet echt prettig bij. Voor mij hoefde het niet. Oké, het hoort bij de regels. Maar ik vond het op die dag niet leuk”, vertelt Van Persie.

Van Persie: 'Ben eigenlijk wel voorstander van de BeNeLiga'

In zijn laatste seizoen voor Arsenal maakte Van Persie al een pijnlijke ontmoeting tussen the Gunners en Manchester United mee. Arsenal, met Van Persie destijds als aanvoerder, ging in augustus 2011 met 8-2 onderuit op Old Trafford. “Ouch, oh my God, dat was pijnlijk. Manchester United speelde heel goed, maar ieder schot vloog erin. Ik miste die wedstrijd een penalty, toen het nog spannend was. Daarna denk je: oh, nee. We konden niet meekomen en gingen met een 8-2 nederlaag naar huis, heel pijnlijk. Uiteindelijk maakte ik een doelpunt, dat was goed voor de statistieken. Maar dat was een pijnlijke dag, iedereen was na afloop terneergeslagen.”

“Tegen Manchester United hadden we altijd het gevoel dat we in de wedstrijd zaten, tot we ineens achter stonden. Ze hadden in die tijd snelle spelers, met Cristiano Ronaldo en Nani. Als we met 1-0 of 2-0 verloren, hadden we altijd het gevoel dat we beter waren. Zo zagen wij dat, dat we verloren door counters of corners. We wisten dat we moesten verbeteren, maar het was gewoon heel moeilijk tegen die jongens”, stelt Van Persie, die in de acht jaar dat hij voor Arsenal speelde veertien keer scoorde tegen Manchester United.

“Ze hadden echte winnaars, die precies wisten hoe ze moesten verdedigen. Jongens als Rio Ferdinand, Jonny Evans, Nemanja Vidic en John O’Shea waren goede verdedigers, daar zat het verschil”, gaat de inmiddels 36-jarige oud-aanvaller verder. “Die jongens gaven alles om een bal te blokken, een schot te verdedigen of als een team te werken bij corners. Het was altijd heel erg moeilijk om tegen Manchester United te scoren.”