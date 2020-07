‘‘Goedkope’ André Onana prijkt op shortlist van drie met Oblak en Pope’

De naam van André Onana werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een overstap naar Chelsea en Sky Sports rekent de doelman van Ajax nu tot één van de drie namen die op het verlanglijstje bij the Blues staat. Volgens de Engelse sportzender geldt Onana naast Jan Oblak en Nick Pope tot een ‘goedkope optie’ om de huidige sluitpost Kepa Arrizabalaga op te volgen.

Een breuk tussen Chelsea en Kepa lijkt onvermijdelijk. Manager Frank Lampard passeerde de 25-jarige doelman afgelopen zondag voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Wolverhampton Wanderers, waarin met een 2-0 overwinning een ticket voor de groepsfase van de Champions League werd veiliggesteld. Willy Caballero stond onder de lat en verdedigt vermoedelijk ook het doel in de FA Cup-finale tegen Arsenal van komende zaterdag. “Chelsea zal geen steek verder komen als ze geen nieuwe doelman halen”, verzekerde analist Jamie Carragher. Chelsea versterkte zich al met Timo Werner en Hakim Ziyech, terwijl ook Kai Havertz op weg lijkt naar Stamford Bridge.

“Ik weet dat ze veel aanvallers kopen. Maar als je kijkt naar hoeveel tegendoelpunten ze krijgen, denk ik dat een doelman het hardst nodig is. Het is een plek die versterkt moet worden, als je wil concurreren met Liverpool en Manchester City”, sprak Carragher. Het lijkt in ieder geval te betekenen dat Kepa het veld mag ruimen. Verschillende Spaanse clubs, onder wie Valencia en Atlético Madrid, zouden belangstelling hebben, maar de kans is nihil dat Chelsea de tachtig miljoen euro die twee jaar geleden aan Athletic Club betaald werd terug gaat zien.

Sky Sports meldt dat Onana, Oblak en Pope momenteel op de shortlist staan om Kepa op te volgen. De eventuele komst van Oblak gaat Chelsea in ieder geval heel veel geld kosten, want de Sloveense doelman heeft bij Atlético Madrid een afkoopclausule van 120 miljoen euro en los Colchoneros zijn niet bereid om daarover te onderhandelen. Pope groeide bij Burnley uit tot international en heeft door zijn Engelse nationaliteit vermoedelijk ook een fors prijskaartje, al is het onduidelijk hoeveel the Clarets precies willen ontvangen. Daardoor is Onana volgens Sky Sports momenteel de goedkoopste optie voor Chelsea.

De Telegraaf en Voetbal International meldden afgelopen zondag dat Bayer Leverkusen zich met een bedrag van twintig miljoen plus bonussen bij Ajax gemeld zou hebben, al werd dat later technisch directeur Simon Rolfes en algemeen directeur Rudi Völler afgedaan als ‘absolute onzin’. Ajax zou sowieso mikken op een hoger bedrag voor het nog tot 2022 lopende contract van de 24-jarige doelman, want in een eerder stadium werd er gesproken over een transfersom van minimaal dertig miljoen.