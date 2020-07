Ex-toptalent meldt zich zeven jaar na tumultueus vertrek weer bij PSV

Michaël Maria traint mee bij Jong PSV. De 25-jarige linksback zit al enkele maanden zonder club nadat zijn periode bij Adelaide United voortijdig eindigde als gevolg van het coronavirus. Maria kan voorlopig meetrainen bij het tweede van PSV, waar hij in zijn jeugd als het allergrootste talent van de club werd gezien. Naar eigen zeggen stond een afrekening tussen PSV en zaakwaarnemer Arie Treffers jaren terug zijn doorbraak bij de Eindhovenaren in de weg.

Als toptalent werd Maria destijds benaderd door Treffers, die op dat moment werd achtervolgd door verhalen over ronselpraktijken bij jonge voetballers. Dat was volgens de linkspoot, die destijds nog een linksbuiten was, hét moment dat het bergafwaarts ging met zijn carrière. Hij raakte zijn aanvoerdersband kwijt en kwam op de bank terecht. "Het ging van honderd naar nul. PSV wilde afrekenen met Treffers en ik werd als een stuk gereedschap gebruikt om dat te bereiken”, vertelde hij eerder aan Voetbal International.

Volgens Rini de Groot, hoofd jeugdscouting bij PSV, lag het een beetje anders en hij noemde het ‘echt te kort door de bocht'. “Zo onprofessioneel zijn we niet. Andere factoren hebben hem geremd. Zijn fysieke ontwikkeling bleef achter. Michaël was een laatbloeier, had meer tijd nodig. Maar hij is niet het toonbeeld van geduld en was zichzelf ook wat gaan overschatten.” Toch stak De Groot nog deels hand in eigen boezem. “Als club hebben we dat in de hand gewerkt. We hebben hem te snel groot gemaakt, en misschien niet goed genoeg begeleid toen het minder ging. Als club hebben we daarvan geleerd.”

Maria ging in 2013 van de A-jeugd van PSV naar Vitesse, maar ook daar kwam hij niet verder dan de jeugd. Begin 2014 stapte hij over naar het VfL Bochum van Gertjan Verbeek, die ook bij FC Twente en Adelaide United zijn trainer was. Daarna verdedigde hij nog de clubkleuren van SG Sonnenhof Großaspach, FC Erzgebirge Aue, FC Twente en Charlotte Independence, alvorens hij in Australië aan de slag ging.

Maria zocht contact met Edwin de Wijs, assistent-trainer van Jong PSV, en vroeg of hij mee mocht trainen. De voorbije maanden werkte hij voor zichzelf aan zijn conditie. “Ik kan niet omschrijven hoe blij ik ben. Om te mogen meetrainen bij PSV, om het trainingspak weer te mogen dragen. Ik ben echt een kind van de club. Na alles wat er gebeurd is heeft dit zo’n emotionele en symbolische waarde voor mij.” De linkspoot heeft nog geen concrete opties, zo verzekert hij aan het weekblad. “PSV zoekt ook nog een linksback toch?”, zegt hij met een knipoog. “Ik train en ik doe mijn best. Iedereen die mij kent, weet hoe ik erover denk en wat mijn droom is. Zeg nooit nooit, maar ik ben al heel dankbaar dat ik mag meetrainen.”