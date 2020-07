Graziano Pellè brengt Feyenoord-fans in vervoering met selfie in China

Graziano Pellè en Giovanni van Bronckhorst troffen elkaar afgelopen dagen in China. De twee werkten tussen 2012 en 2014 samen bij Feyenoord, waar Van Bronckhorst destijds nog werkzaam was als assistent-trainer. De voormalig oefenmeester van de Rotterdammers is tegenwoordig werkzaam bij het Chinese Guangzhou R&F, terwijl Pellè in hetzelfde land het shirt draagt van Shandong Luneng. De Super League werd afgelopen weekeinde hervat op de Dalian Pro Soccer Academy Base, waar Van Bronckhorst en Pellè elkaar troffen.

“Feyenoord fans, hoe gaat het met jullie? We hadden het net toevallig over hoe geweldig jullie zijn. Stevige knuffel van ons”, schrijft Pellè op Instagram bij de foto van hem en Van Bronckhorst. “Een stevige knuffel vanuit Rotterdam”, reageert Feyenoord. De Italiaanse spits begon met Shandong Luneng goed aan de aangepaste competitie, dankzij een 2-3 zege op het Dalian Pro van Sam Larsson. Pellè zat tijdens dat duel overigens wel negentig minuten op de reservebank. De vuurdoop voor Van Bronckhorst in China verliep een heel stuk minder, want zijn Guangzhou R&F ging met 3-0 onderuit tegen Shenzhen FC.