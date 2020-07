FC Emmen legt interesse in Groningse grootverdiener Sergio Padt uit

FC Emmen erkent de interesse in Sergio Padt van FC Groningen. Enkele uren na de berichtgeving van RTV Noord over de mogelijke overstap van de dertigjarige keeper naar Drenthe, beaamt voorzitter Ronald Lubbers dat men informatie over de ervaren doelman heeft ingewonnen. Padt kent Dick Lukkien nog uit hun gezamenlijke periode bij FC Groningen en zou bij een transfer naar FC Emmen in het noorden kunnen blijven wonen.

Padt heeft nog een contract voor een jaar met FC Groningen en beschikt over een transferclausule van naar verluidt richting de miljoen euro. Dat kan een obstakel zijn, net als waarschijnlijk zijn financiële eisen. In Groningen is het meervoudig selectielid van het Nederlands elftal immers grootverdiener. “Wij zijn hier altijd heel zuinig op de centjes geweest en hebben ook nog wel wat beschikbaar. Maar voor dat soort maximale bedragen gaat het sowieso niet gebeuren”, benadrukt Lubbers in gesprek met De Telegraaf.

Lubbers noemt de verrassende interesse van FC Emmen in Padt zelf ‘niet zo spannend’. “We hoorden dat Sergio mogelijk niet de intentie zou hebben om zijn contract te verlengen, nu hij daar nog een jaar onder contract staat. Dan ga je informeren”, legt de sportbestuurder uit. “Dus dat wij ons hebben gemeld, is ook niet uit de lucht gegrepen. En je meldt je niet, wanneer je geen interesse hebt. Ik zeg ook niet dat het geen vervolg krijgt. Maar hoe concreet het wordt, heeft bij ons ook met uitgaande transfers te maken.”

Een transfer van Padt naar FC Emmen zou een schokgolf teweegbrengen in het noorden. “Natuurlijk zijn we geïnteresseerd, maar in het stadium waarvan iedereen hier denkt dat we daarin zitten, zitten we nog lang niet”, aldus Lubbers. Volgens De Telegraaf leeft bij FC Emmen de hoop dat FC Groningen genoegen neemt met een lager bedrag. Mede omdat het gros van de selectie relatief goedkoop is samengesteld én de club over enthousiaste sponsoren beschikt, is men relatief goed uit de coronacrisis gekomen.

Technisch manager Mark-Jan Fledderus van FC Groningen is niet voornemens om Padt te laten vertrekken, tenzij de transferclausule wordt betaald en hij niet anders kan. FC Emmen is de laatste dagen sowieso zeer actief op de zomerse transfermarkt. Maandag werd de komst van Simon Tibbling gemeld en deze dinsdag werden Behadil Sabani (Borussia Mönchengladbach) en Sekou Sidibe (PSV) aan de selectie van Lukkien toegevoegd. In een eerder stadium kwam Lucas Bernadou over van Paris Saint-Germain, terwijl Caner Cavlan terugkeerde na een seizoen bij Austria Wien.