‘Ajax is een prachtige club en het zou een droom zijn om daar te spelen’

Fernando ‘Bocha’ Batista, bondscoach van Argentinië Onder-23, verzekerde afgelopen week dat Ajax in de markt zou zijn voor Fausto Vera. De twintigjarige middenvelder van Argentinos Juniors zegt in gesprek met Crack Deportivo dat hij op de hoogte is van de vermeende belangstelling van de Amsterdammers. Vera noemt het een ‘droom’ om ooit in Europa te spelen.

“Er zijn verschillende geruchten over clubs uit Europa. Ajax is een prachtige club en het zou een droom zijn om voor zo’n club te spelen. Maar verder benader ik het allemaal rustig”, geeft Vera te kennen. De middenvelder krijgt de vraag of hij bij zijn keuze voor een volgende club voornamelijk rekening houdt met of hij in beeld kan blijven bij de Argentijnse nationale ploeg. “Naast het economische aspect, denk ik uiteraard aan het voetbal. Ik ben een speler die het nodig heeft om te spelen, belangrijk te zijn.”

“Het maakt niet zozeer uit waar dat is, maar een Europese competitie en een club die Champions League of Europa League speelt, is een goede optie”, gaat de jeugdinternational van Argentinië verder. Dat Batista een goede band onderhoudt met Lionel Scaloni, de bondscoach van het ‘grote Argentinië’, beschouwt Vera als gunstig. “Het is belangrijk dat er onderlinge communicatie is. Ik wil gewoon op een hoog niveau blijven spelen en dan is het aan de trainers om te bepalen in welk team ik kom te spelen.”

Vera denkt zich op het Olympisch kwalificatietoernooi in de kijker te hebben gespeeld bij verschillende clubs. “We wisten dat als we een goed toernooi zouden spelen, we tot de grootste spelers zouden worden gerekend en dat er gekeken werd vanuit Europa. Het is mooi dat we het toernooi hebben kunnen winnen en goed gepresteerd hebben”, besluit Vera over het toernooi waarop Argentinië Onder-23 zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Tokio. De defensieve middenvelder speelde voorlopig 26 wedstrijden in de hoofdmacht van Argentinos Juniors.