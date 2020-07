‘Barcelona is bereid conflict met rebellerende Arthur hoog te laten oplopen’

In de laatste weken van de samenwerking dreigen Arthur Melo en Barcelona lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De 23-jarige middenvelder verscheen maandag niet bij de Catalanen voor de verplichte coronatest, die het startpunt vormde voor de voorbereiding op de eindfase van de Champions League. Arthur verblijft volgens Mundo Deportivo nog in Brazilië en wil dat zijn contract per direct beëindigd wordt, terwijl Barcelona geenszins van plan is daaraan mee te werken.

Arthur gaat Barcelona aan het einde van het seizoen verlaten voor Juventus, terwijl Miralem Pjanic de omgekeerde weg gaat bewandelen. Radio Catalunya meldde maandagavond dat Arthur zich incorrect behandeld voelde door het bestuur van Barcelona, dat hem onder druk zou hebben gezet om een overgang naar Juventus af te ronden. De verkapte ruildeal tussen Arthur en Pjanic werd volgens diverse Spaanse media door het bestuur van Barça niet geïnitieerd om sportieve redenen, maar om de begroting van dit seizoen sluitend te kunnen krijgen.

Trainer Quique Setién liet Arthur buiten de selectie voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Alavés (0-5 overwinning), maar wil wél een beroep doen op de middenvelder tijdens de eindfase van de Champions League. Barcelona begint deze week aan de voorbereiding op het returnduel met Napoli, dat op zaterdag 8 augustus plaatsvindt. In februari eindigde de heenwedstrijd in Italië in 1-1. Dinsdag stond de eerste training op het programma, maar Arthur was daar andermaal niet van de partij.

Hij verblijft voorlopig nog in Brazilië en is geenszins van plan om nog terug te keren naar Barcelona. Als het aan Arthur ligt, wordt zijn tot het einde van dit seizoen lopende contract per direct verscheurd. Mundo Deportivo schrijft dat de middenvelder geen enkele aanleiding ziet om nog onderdeel uit te maken van de selectie van de Catalanen, omdat hij toch niet aan spelen toekomt. Arthur kwam in de laatste zes wedstrijden niet meer aan spelen toe en werd al gapend gefotografeerd op de reservebank bij Barcelona, wat tot ongenoegen bij de Catalanen leidde.

Arthur wil bovendien niet dat de clubleiding van Barcelona die hem graag weg wil hebben kan profiteren van hem. Bij Barcelona is men echter van mening dat de Braziliaan al teveel met zijn gedachten bij Juventus is en daarom niet speelt. De Catalanen volgen in hun ogen letterlijk de gemaakte afspraken met Arthur en Juventus, waardoor men niet van plan is om zijn contract nu te ontbinden. Sterker nog, Barcelona werkt momenteel met sportief Éric Abidal, algemeen directeur Grascar Grau en de juridische afdeling aan disciplinaire stappen tegen Arthur. De club lijkt bereid om het conflict met Arthur indien nodig hoog te laten oplopen.