PSV houdt tonnen over aan binnenlandse overstap Robbin Ruiter

Robbin Ruiter wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe doelman van Willem II. De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad maken dinsdagmiddag melding van een akkoord tussen Ruiters huidige werkgever PSV en de Tilburgse club. Alleen de medische keuring kan een transfer van Ruiter nog in de weg staan.

Met de overgang van Ruiter is volgens De Telegraaf een bedrag van 250 duizend euro gemoeid. De 33-jarige sluitpost sloot zich een jaar geleden aan bij de Eindhovenaren en heeft nog een tot volgend jaar doorlopend contract. Ruiter wil echter graag eerste keus worden en dat zit er bij PSV niet in. Hij heeft Lars Unnerstall en de van FC Utrecht teruggekeerde Jeroen Zoet voor zich en kwam afgelopen seizoen slechts tweemaal in actie namens de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

Ruiter gaat zich volgens de berichtgeving voor twee seizoenen aan Willem II verbinden, inclusief de optie om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen. De Tricolores zaten na het vertrek van Timon Wellenreuther naar Anderlecht zonder eerste doelman en hebben met Ruiter nu zijn opvolger binnen. De ervaren keeper kan aankomend seizoen met de Tilburgers ook Europees voetbal gaan spelen, aangezien Willem II zich in het door de coronacrisis stopgezette seizoen wist te plaatsen voor de Europa League.

Ruiter wordt na Yanick van Osch de tweede keeper die deze zomer de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. PSV nam verder afscheid van Ibrahim Afellay, Daniel Schwaab en de huurlingen Kostas Mitroglou en Ricardo Rodríguez.