‘We zullen zien of Barcelona langskomt, er moet ook respect zijn voor Setién’

Xavi heeft er alle vertrouwen in dat Lionel Messi met Argentinië deelneemt aan het WK van 2022 in Qatar. De aanvaller van Barcelona is 35 als de eindronde aanvangt, maar volgens de huidige coach van Al-Sadd hoeft dat geen enkel probleem te zijn voor zijn voormalig ploeggenoot. Xavi gaat tevens in op de verhalen dat hij op korte termijn als trainer terugkeert in het Camp Nou, waar hij jarenlang het middenveld sturing gaf.

"Ik zie Leo nog heel lang doorgaan als voetballer", spreekt Xavi zijn hoop uit in een uitgebreid interview met Marca. "Op fysiek gebied is hij nog steeds heel erg sterk en snel, een beest dat nog steeds alles wil winnen. Op fysiek vlak is het net een dier. Ik ben ervan overtuigd dat Messi in 2022 aanwezig zal zijn op het WK in Qatar." De inmiddels 33-jarige Messi heeft zijn tot medio 2021 lopende contract nog niet verlengd, waardoor er geruchten zijn in de Spaanse media dat hij volgend jaar vertrekt uit Barcelona. La Gazzetta dello Sport schoof Internazionale al naar voren als mogelijke nieuwe club.

Xavi maakt er geen geheim van dat Barcelona zijn droomclub is, al wil de voormalig middenvelder de huidige trainer Quique Setién niet voor de voeten lopen. "Maar ik loop er zeker niet voor weg. Ik heb altijd gezegd dat terugkeren bij Barcelona mijn hoofddoel is, als de tijd rijp is tenminste. Daarmee zou echt een droom uitkomen, want Barcelona is mijn thuis." Om er gelijk aan toe te voegen. "Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen met Al-Sadd. We zullen zien of Barcelona op de korte of lange termijn langskomt. Boven alles vind ik dat er respect moet zijn voor Setién."

"Barcelona speelt soms heel erg goed, maar er zijn ook wedstrijden waarin het spel ondermaats is", aldus Xavi, die het nogmaals opneemt voor Setién. "Ik hou van de manier waarop hij de ploeg wil laten spelen, zoals hij dat ook bij zijn vorige clubs heeft gedaan. Hij staat voor dominant en attractief voetbal. Soms maken andere clubs het onmogelijk om goed voetbal te spelen, maar onder Setién heeft Barcelona zeker een paar indrukwekkende wedstrijden afgeleverd."