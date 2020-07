Speler Willem II in thuisquarantaine na positieve coronatest

Een speler van Willem II is positief getest op het coronavirus, zo melden de Tilburgers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De niet bij naam genoemde speler heeft geen symptomen of klachten en is inmiddels in thuisquarantaine gegaan. Volgens het Brabants Dagblad moet het gaan om Elton Kabangu, die dinsdag ontbrak op de training.

De spelers, stafleden en overige medewerkers van Willem II worden wekelijks getest op het coronavirus. Bij de testronde van maandagmiddag kwam de besmetting van de speler aan het licht. Er is daarna geen contact meer geweest tussen deze speler en de rest van de organisatie.

De speler in kwestie zit inmiddels in thuisisolatie en zijn toestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf van de club. Willem II houdt zich daarmee aan de eerder door de KNVB opgestelde protocollen ‘om het Koning Willem II Stadion en de trainingsfaciliteiten zo veilig mogelijk te houden’.

ADO Den Haag, AZ en Vitesse maakten in de afgelopen week al melding van coronagevallen. In het geval van de Arnhemmers gaat het om aanvaller Hilary Gong, die na zijn terugkeer uit Nigeria meteen werd getest.