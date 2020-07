‘Sergio Padt kan verrassende overstap binnen Eredivisie maken’

Sergio Padt staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Emmen, zo meldt RTV Noord dinsdag. De dertigjarige doelman van FC Groningen heeft naar verluidt een gelimiteerde transfersom van een miljoen euro in zijn tot 2021 lopende contract staan, wat voor FC Emmen geen probleem lijkt te zijn. Padt, die al enkele gesprekken heeft gevoerd met trainer Dick Lukkien, zou 'niet onwelwillend' tegenover een tussentijdse verhuizing richting Drenthe staan.

Padt heeft nog geen nieuw contract aangeboden gekregen van de clubleiding van FC Groningen. "We hebben daar inderdaad nog niet met hem over gesproken", bevestigt technisch directeur Mark-Jan Fledderus in een reactie aan RTV Noord. "Voorlopig gaan we ervan uit dat Sergio gewoon blijft, ook omdat we zeer tevreden over hem zijn." Padt kwam in de afgelopen 6 seizoenen tot 223 wedstrijden namens de Trots van het Noorden.

FC Emmen is de laatste dagen sowieso zeer actief op de zomerse transfermarkt. Maandag werd de komst van Simon Tibbling gemeld en deze dinsdag werden Behadil Sabani (Borussia Mönchengladbach) en Sekou Sidibe (PSV) aan de selectie van Lukkien toegevoegd. In een eerder stadium kwam Lucas Bernadou over van Paris Saint-Germain, terwijl Caner Cavlan terugkeerde na een seizoen bij Austria Wien.