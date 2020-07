‘Feyenoord gaat vol de strijd aan met PSV en AZ om KKD-smaakmaker’

Feyenoord is in de markt voor Francesco Antonucci, zo weet Feyenoord Transfermarkt dinsdag te melden. De pas 21-jarige aanvallende middenvelder was afgelopen als huurling van FC Volendam één van de absolute smaakmakers in de Keuken Kampioen Divisie. Het contract van Antonucci bij AS Monaco loopt nog twee seizoenen door, waardoor Feyenoord met een transfersom over de brug moet komen. Technisch directeur Frank Arnesen heeft echter nog geen eerste bod neergelegd.

Antonucci kwam in de voorbije jaargang tot 11 doelpunten en 5 assists in 20 wedstrijden in het shirt van FC Volendam. Dankzij deze goede prestaties groeide de interesse in de jonge spelmaker gestaag. La Dernière Heure meldde vorige week dat PSV, AZ en FC Twente werk willen maken van het binnenhalen van de Belgische middenvelder met Italiaanse roots. Standard Luik zou zelfs al hebben aangeklopt bij AS Monaco. De Belgen zetten in op een verhuurperiode met een optie tot koop, maar daar gaat de werkgever van Antonucci voorlopig niet in mee. Desondanks praten beide clubs nog steeds over een eventuele transfer.

AS Monaco had graag gezien dat Antonucci naar Cercle Brugge was vertrokken, daar er een samenwerkingsverband is met de Belgische club. De middenvelder ziet dat idee echter niet zitten, omdat hij toe is aan een uitdaging elders. Volgens bovengenoemde krant is de interesse van PSV, AZ en FC Twente concreet. Naar verluidt schaart Feyenoord zich nu ook in het rijtje met geïnteresseerde clubs.

Antonucci werd in 2015 door Ajax overgenomen van Anderlecht. Na anderhalf jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club vertrok de door Feyenoord begeerde middenvelder alweer. In de winterstop van het seizoen 2016/17 legde AS Monaco circa drie miljoen euro neer voor Antonucci, die klaar lijkt voor een tussentijds vertrek. Hij kwam in Monaco nooit verder dan optredens in het Onder-19-elftal.