Mariano Díaz mist CL-clash met Man City door positieve corona-test

Trainer Zinédine Zidane kan vrijdag 7 augustus tegen Manchester City niet over zijn volledige selectie beschikken. De Koninklijke meldt dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat Mariano Díaz positief is getest op het corona-virus en inmiddels in quarantaine is gegaan. Hij zal over anderhalve week niet van de partij zijn in het Etihad Stadium.

Real Madrid voegt toe dat Mariano verder in ‘goede gezondheid’ verkeert en thuis in isolatie zit. De 26-jarige spits kwam dit seizoen nog niet in actie in het miljardenbal en speelt een bijrol in de selectie van Real Madrid. In LaLiga kwam hij verspreid over vijf wedstrijden tot slechts veertig minuten. Wel wist hij in deze beperkte tijd een doelpunt te produceren.

Real Madrid staat voor een flinke opgave, aangezien het heenduel in de achtste finales van de Champions League eind februari in het Santiago Bernabéu met 1-2 werd verloren. Isco zette de Spanjaarden destijds nog wel op voorsprong, maar door doelpunten van Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne werd er alsnog verloren. Tot overmaat van ramp kreeg aanvoerder Sergio Ramos vlak voor het einde van de wedstrijd een rode kaart, waardoor hij de return moet missen.

Aan de kant van Manchester City ontbreekt Sergio Agüero, zo bevestigde manager Josep Guardiola eerder op de dinsdag. Hij kampt al langer met een knieblessure en is niet op tijd fit voor de clash tegen Real Madrid. De winnaar van het tweeluik neemt het in de kwartfinale in Lissabon op tegen Juventus of Olympique Lyon. De eerste wedstrijd van dat affiche werd in eigen huis met 1-0 gewonnen door les Gones.