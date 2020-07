‘Ik zei in het Portugees tegen Van Dijk: ‘Wie denk je wel niet dat je bent?’’

Richarlison liet zich vlak voor de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool eerder dit seizoen al uit over Virgil van Dijk door te stellen dat hij Sergio Ramos, Marquinhos en Thiago Silva betere centrale verdedigers vond dan de Nederlander en dat was niet de eerste keer dat de twee het met elkaar aan de stok kregen. In het seizoen 2018/19 waren de Braziliaan en de Oranje-international betrokken bij een opstootje, dat naar nu blijkt een beetje werd uitgelokt door Richarlison. De aanvaller was erop uit op bij een 0-0 stand tijd te rekken, zo onthult hij dinsdag.

“Natuurlijk ben ik niet weggelopen. We maakten wat ruzie tijdens de wedstrijd en dat vuurtje werd nog wat verder opgestookt. Ik maakte ook ruzie om tijd te rekken, dat vonden de spelers van Liverpool niet leuk. Trent Alexander-Arnold en Joe Gomez probeerden zich er ook mee te bemoeien”, blikt hij terug in gesprek met Globo Esporte.

De gemoederen liepen hoop op in december 2018

“Het was echter niets ongewoons. Met de hele ruzie hebben we wel vijf minuten verspild, dat was goed voor het team. Ik zei in het Portugees tegen Van Dijk: ‘Wie denk je wel niet dat je bent?’ Zij kwamen vervolgens op voor hun clubkleuren en wij voor die van ons, het was een typische derby.” Het tijdrekken van Richarlison keerde zich bijna twee jaar geleden uiteindelijk tegen Everton, aangezien Divock Origi in de 96e minuut alsnog de winnende treffer binnen wist te schieten.

Een ruime maand geleden stonden Richarlison en Van Dijk opnieuw tegenover elkaar in de eerste wedstrijd na de hervatting van de Premier League na de corona-onderbreking. De Braziliaan deed toen ook een poging om de boel wat op te stoken door voorafgaand aan het duel te stellen dat hij Van Dijk niet de beste verdediger van de wereld vond: “Natuurlijk is hij een geweldige verdediger, maar ik ben al een keer langs hem heen gedribbeld. Wat mij betreft zijn er betere verdedigers.”