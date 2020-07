Video en foto's op social media lijken toekomst Ibrahimovic te verraden

AC Milan heeft dinsdag het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2020/21 officieel gepresenteerd. Het alom bekende tricot bevat wederom de rode en zwarte banen, al zijn deze banen een stuk breder dan op het shirt dat in deze jaargang wordt gebruikt. De shirts, geproduceerd in samenwerking met kledingsponsor Puma, zijn geïnspireerd op de 'elegantie en grandeur van de stad Milaan', zo meldt de club in het persbericht.

"Het shirt van AC Milan staat symbool voor de trots van de miljoenen fans over de hele wereld", verklaart penningmeester Casper Stylsvig de keuze voor het shirt voor aankomend seizoen. "Met het nieuwe design wordt een ode gebracht aan de traditie, cultuur en de iconische architectuur waar Milaan om bekend staat. AC Milan heeft zaken als innovatie, gemeenschapszin, integriteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan en deze kernwaarden komen in het nieuwe design van Puma erg goed naar voren."

In de presentatievideo en bijbehorende foto's is een kleine rol weggelegd voor Zlatan Ibrahimovic, waardoor op de sociale media volop wordt gespeculeerd over de toekomst van de 38-jarige spits. Verschillende Italiaanse media verwachten dat de routinier na afloop van zijn contract in het San Siro, op 31 augustus, vertrekt. Vanwege de presentatie van het nieuwe Milan-shirt doken echter weer verhalen op dat Ibrahimovic zijn verblijf bij de nummer zes in de Serie A wil verlengen. Laatstgenoemde keerde in januari terug bij de club die hem tussen 2010 en 2012 ook al onder contract had staan.