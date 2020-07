Het Burberry-model is ‘gewoon’ weer voetballer en mikt op de Premier League

Als kleine jongen droomde Lewis Montsma er al van om in Engeland te spelen en nu wordt die droom werkelijkheid. De 22-jarige verdediger verruilt FC Dordrecht voor Lincoln City en gaat in de League One wedstrijden spelen tegen clubs als Sunderland, Portsmouth, Ipswich Town en Hull City. De man die ooit landelijke bekendheid verwierf omdat hij naast het profvoetbal aan de weg timmerde als model voor Burberry is ‘gewoon’ weer voetballer en heeft met zijn stap naar the Imps een duidelijk doel: doorstoten naar de Premier League.

Door Chris Meijer

Bij zijn eerste kennismaking met Lincoln City kreeg Montsma direct een geschiedenislesje. “Ik kreeg een verhaal te horen over de kathedraal, al moet ik zeggen dat ik het allemaal niet heel goed meer weet. Maar ik heb meteen alles te horen gekregen over de stad. Het is heel bijzonder, die Imp is heel belangrijk hier”, knikt de geboren Amsterdammer. Met de Imp verwijst Montsma naar het voor Lincoln karakteristieke wezen dat de club een van de meest bijzondere logo’s en bijnamen van het Engelse voetbal heeft opgeleverd. Het verhaal gaat dat Satan in de veertiende eeuw twee Imps naar de aarde stuurde om rotzooi te schoppen. In de kathedraal van Lincoln verscheen een engel die de dwergachtige wezens vroeg te stoppen. Eén Imp luisterde, maar de ander gooide stenen naar de engel en werd daardoor versteend. Deze Imp is nog altijd te zien in de kathedraal van Lincoln en heeft een plek gekregen in het logo van Lincoln City, dat de bijnaam the Imps draagt.

Montsma met op de achtergrond het logo van Lincoln City met de Imp.

Montsma moet bekennen dat hij vooraf niet al teveel wist van de Engelse club die zich twee maanden geleden al bij hem meldde. Lincoln City wist echter wel letterlijk alles van hem. De clubleiding had er bewust voor gekozen om een centrumverdediger van buiten Engeland te halen en was in die zoektocht uitgekomen in de Keuken Kampioen Divisie. “Ze hebben de hele Keuken Kampioen Divisie afgekeken en zijn bij mij uitgekomen, dat is wel een eer.” Manager Michael Appleton en sportief directeur Jez George raakten na het zien van vijftien wedstrijden van Montsma overtuigd. Daarna moest alleen de Zuid-Afrikaanse eigenaar Clive Nates nog groen licht geven. “Dat is een hele nuchtere man, dus die heeft onderzoek gedaan. Hij heeft veel interviews gekeken en gelezen, het Zuid-Afrikaans lijkt ook op het Nederlands. Daarin zag hij dat ik graag in Engeland wilde spelen, dus dat heeft wel geholpen. Het is maar goed dat ik toen ook Engeland heb gezegd en niet alleen Italië. Engeland zit al van kleins af aan al in mijn hoofd.”

De kans is groot dat Nates in dat onderzoek ook de modellencarrière van Montsma tegenkwam, want dat maakte hem bijna twee jaar geleden als speler van FC Dordrecht tot een landelijke bekendheid in Nederland. Montsma verrichte in die tijd hand- en spandiensten voor het bedrijf van zijn vader, dat film- en fotografie-apparatuur verhuurt. Zo bracht hij op een dag spullen voor een shoot van modefotograaf Philip Riches, die zich direct afvroeg of Montsma model was. Montsma antwoordde ontkennend en kreeg de vraag of Riches enkele foto’s van hem mocht maken, om hem uiteindelijk in zijn modellenbestand op te nemen. Waarom niet, dacht Montsma. Kort daarna werd hij gevraagd voor een casting van Burberry, wat er uiteindelijk in resulteerde dat hij als world exclusive voor het wereldberoemde Britse merk een modeshow mocht lopen.

Daags nadat Montsma negentig minuten in het veld had gestaan tijdens de wedstrijd tussen FC Dordrecht en FC Twente (0-2), stapte hij op het vliegtuig naar Londen. In de maand na de bewuste modeshow ontstond er een ware mediastorm rond de verdediger van FC Dordrecht. “Ik snap ze ook wel, een jongen die bij Dordrecht speelt en shows loopt in Londen. Het werd een hype, dat wist ik in eerste instantie ook niet. Maar er werden ook dingen gezegd en geschreven die niet waar waren, bijvoorbeeld dat ik de wedstrijd tegen FC Den Bosch moest missen. Ik heb daarin gewoon negentig minuten op het veld gestaan. Er werd gezegd dat ik bijna iedere week op en neer zou gaan, maar dat was ook niet waar. Dat maakt mij verder ook niet uit”, zo haalt Montsma de schouders op. Hij merkt wel op dat hij in Nederland in zekere zin een stempel had gekregen. “Daarom ben ik er ook een beetje mee gestopt.”

“Ik heb er nul moeite voor gedaan, ben twee keer naar Londen gevlogen en heb een show gelopen met grote namen (onder meer Irina Shayk en Kendall Jenner, red.). Het was leuk om een keertje te doen, ik heb er geld mee verdiend en ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het voetbal er niet onder zou laten lijden. Op een gegeven moment moest ik paraat staan om shows te lopen en dat heb ik toen niet gedaan, zo is het langzaam een beetje afgedwaald en ik ben ik ermee gestopt. Ik vond het voetbal toch tien keer leuker en kwam tot de conclusie dat het modellenbestaan niet echt voor mij was weggelegd. Het wereldje is wat vrouwelijker allemaal, daar kon ik wel mee leven. Maar af en toe werd het me wel teveel. Misschien dat ik het nog wel een keer voor een sportmerk zou doen, maar als model heb je weinig zekerheid en dat heb ik nu bij Lincoln wel”, benadrukt Montsma. De voormalig speler van AFC, sc Heerenveen en SC Cambuur had nu na twee jaar bij FC Dordrecht zijn zinnen gezet op de volgende stap in de carrière die uiteindelijk zijn voorkeur kreeg.

In twee seizoenen voor FC Dordrecht kwam Montsma tot 48 officiële wedstrijden.

“Dordrecht is heel belangrijk voor mij geweest, om wedstrijden te spelen. Het heeft veel betekend, in mijn ervaring en ontwikkeling. Maar het was niet altijd even makkelijk, ik heb wedstrijden op de bank gezeten en vorige zomer kon ik eigenlijk weg. Dat was een beetje vaag, het leek erop dat ik niet zou gaan spelen. Er kwam een aanbieding uit Roemenië, maar dat wilde ik niet. Omdat ik nog een jaar contract had, besloot ik te strijden voor mijn plek en ik heb vervolgens alles gespeeld.” Met 23 optredens in de Keuken Kampioen Divisie speelde Montsma zich afgelopen seizoen niet alleen in de kijker bij Lincoln City, maar tevens in de onderste regionen van de Eredivisie. Die interesse kwam echter pas op het moment dat hij al had besloten om naar Engeland te verkassen. “Ik weet niet of ik dat had gedaan, want dan was het strijden tegen degradatie geweest en dat is niet altijd even makkelijk als speler. En ik denk dat ik wel duizend berichtjes heb gekregen van zaakwaarnemers die iets voor me konden regelen. Maar je weet nooit wat daaruit komt en ik heb er dus ook niet echt op gereageerd. Lincoln kwam snel, was duidelijk en er was veel vertrouwen, dus dat was een makkelijke keuze. Ik heb voor drie jaar getekend, dus de insteek is dat ik een of twee jaar goed speel en dan verkocht word. Je moet altijd zien hoe een speler zich aanpast aan een nieuwe omgeving, maar er zit wel potentie in. De Championship zou al geweldig zijn, maar het doel is natuurlijk de Premier League.”

In Zoom-meetings met manager Appleton en sportief directeur George kreeg Montsma direct het gevoel dat Lincoln City hem graag wilde hebben. “Toen ik bij Dordrecht kwam, werd eigenlijk gezegd: ‘We weten niet wie je bent, maar laat het maar zien’. Bij Lincoln is er zoveel vertrouwen en dat heb ik nog nergens gehad, om eerlijk te zijn.” Wat het goede gevoel versterkte, was de indruk die hij kreeg tijdens zijn eerste bezoek aan Lincoln. “Het stadion, het trainingscomplex, dat is niet normaal. Er liggen gewoon drie prachtige grasvelden. Alles ziet er top uit, het is echt wat anders vergeleken met de Keuken Kampioen Divisie. Er staan gewoon vijftien man aan staf op het veld, op dit moment voor zeven spelers. Dat is wat anders dan bij Dordrecht, waar twee of drie trainers aanwezig waren voor de hele selectie. Op iedere training wordt je hartslag gemeten en gekeken hoeveel meters je maakt. Er kwamen veel berichtjes binnen van de fans toen ik had getekend. Volgens mij tekende ik om twaalf uur en toen ik twee uur later in de stad liep, herkenden mensen me al op straat als de nieuwe speler van Lincoln.”

Lincoln City eindigde in het afgelopen afgebroken League One-seizoen als zestiende.

Montsma heeft zich inmiddels in Engeland gevestigd, al gingen daar drukke dagen aan vooraf. “Ik ben aardig druk geweest om alles te regelen: mijn huis, een auto, Wi-Fi, telefoon, dat soort dingen. Spullen in huis: pannen, borden, dekens, alles. Je hebt hier andere stopcontacten, daar moet je ook nog rekening mee houden”, somt Montsma op. Op het moment dat Voetbalzone hem spreekt, staat hij op het punt om zijn nieuwe auto te krijgen. Lachend loopt hij vooruit op het feit dat hij even zal moeten wennen aan het feit dat hij voortaan aan de linkerkant van de weg moet rijden en met zijn andere hand moet schakelen. “De auto is wel belangrijk, anders moet je met de taxi naar de club of door iemand opgepikt worden. Ik heb nog niet gereden hier, dus dat wordt wat. Toen ik ging tekenen, ben ik met mijn vader hier naartoe gereden. Vliegen was toen nog een no-go. Ik was in de auto flink aan het opletten om te kijken hoe je moet rijden. Het was voor mijn vader ook nieuw, dus we waren allebei vrij scherp. Als je met het verkeer kan meerijden, is het wel te doen. Het wordt lastiger als er weinig verkeer op de weg is, dan moet je even kijken waar je links of rechts moet. Het wordt de eerste paar weken rustig kijken en dan komt het vanzelf.”

De komende weken staan voor Montsma niet alleen in het teken van wennen aan het Engelse verkeer. Lincoln City begint op 3 augustus in groepsverband aan de voorbereiding op het nieuwe League One-seizoen, maar er wordt nu al in kleinere groepjes getraind. “Omdat ik anderhalve week niks had gedaan, was de eerste training direct al vrij pittig. Er moest vrij veel gelopen worden”, antwoordt hij op de vraag of het in fysiek opzicht aanpoten was op de eerste trainingen. Montsma verwacht dat het zodra de voorbereiding echt begint ‘keihard beulen’ wordt. “Fysiek zit het bij mij wel goed, ik ben de afgelopen tijd ook wel bezig geweest. Ik kan wel wat extra kracht gebruiken, ook al ben ik al wel redelijk sterk. Er staan hier beesten voorin.” Met een lach besluit hij: “Maar ik moet niet te hard trainen in het krachthonk, want ik moet wel een beetje snel blijven.”