United haakt af voor binnenlandse transfer van 90 miljoen

Philippe Coutinho heeft een eerste aanbod van Arsenal afgeslagen, want de middenvelder heeft meer bedenktijd nodig. Tottenham Hotspur en Leicester City zijn ook nog steeds in de race om de Braziliaan. (Diverse Spaanse media)

Internazionale onderzoekt de mogelijkheden om Alexis Sánchez definitief over te nemen van Manchester United. De Italianen zijn bereid om de afgelopen seizoen aan Bayern München verhuurde Ivan Perisic in de deal te betrekken. (Diverse Italiaanse media)

Manchester City blijft tevens in de markt voor Nathan Aké. The Citizens hopen dat de vraagprijs van 38 miljoen euro voor de verdediger zakt nu Bournemouth is gedegradeerd uit de Premier League. (Daily Mail)