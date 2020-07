Jürgen Klopp belde idool om half vier ’s nachts wakker: ‘Bedankt nog daarvoor’

Liverpool kroonde zich in het afgelopen Premier League-seizoen voor het eerst in dertig jaar tot kampioen van Engeland en voor manager Jürgen Klopp volgde er maandag nog een prijs. De Duitse oefenmeester werd door de trainersvakbond uitgeroepen tot Coach van het Jaar en doordoor mocht hij maandagavond de bijbehorende Sir Alex Ferguson-trofee in ontvangst nemen. Naast deze prijs waren er mooie woorden van Ferguson zelf voor Klopp.

“Jürgen, fantastisch. We hebben het erover dat Leeds United weer terug is na zestien jaar in de Championship, maar Liverpool, dertig jaar na het laatste kampioenschap, ongelooflijk”, reageert de legendarische oud-trainer van Manchester United in een videoboodschap bij Sky Sports. “Je hebt het honderd procent verdiend, het niveau waarop je je team hebt laten spelen was buitengewoon. Je persoonlijkheid is voelbaar in de hele club, het was een geweldige prestatie. Ik zal je vergeven dat je me om half vier ’s nachts hebt opgebeld om te vertellen dat je kampioen bent geworden! Bedankt nog daarvoor, maar hoe dan ook heb je het verdiend. Goed gedaan”, sluit hij af met een glimlach.

"I'll forgive you for waking me up at half-past 3 in the morning to tell me you'd won the league!" ???? Here's what Sir Alex Ferguson had to say to Jurgen Klopp after the #LFC boss was named LMA Manager of the Year...??pic.twitter.com/OWUAkje0BV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 28, 2020

Klopp zelf toonde zich opgetogen met zijn uitverkiezing: “Ik ben blij dat ik deze Sir Alex Ferguson-trofee, vernoemd naar een man die ik zo bewonder, in ontvangst mag nemen. Ik weet dat het niet honderd procent passend is als Liverpool-manager, maar ik bewonder hem. Hij is de eerste Britse manager die ik heb mogen ontmoeten en we hebben samen ontbeten. Dat was lang geleden en ik weet niet zeker of hij het zich nog herinnert, maar ik zal dat wel blijven doen omdat het voor mij was alsof ik de paus mocht ontmoeten.”

“Het was echt geweldig en vanaf de eerste seconden hadden we een enorme klik. Op die dag had ik er nooit van durven dromen ooit eens deze naar hem vernoemde trofee in mijn handen te mogen houden. Dit voelt extra speciaal omdat degenen die mogen stemmen mijn collega-managers zijn.” Klopp komt in een bijzonder rijtje, met onder meer Ferguson zelf die de prijs vijf keer won: “Het is een eer om me in dit gezelschap te mogen bevinden, waaronder natuurlijk Liverpool-managers als Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Sir Kenny Dalglish en, wat recenter, Brendan Rodgers.”