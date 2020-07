FC Emmen presenteert bekerwinnaar én slaat slag in Duitsland

Behadil Sabani heeft een contract in de wacht gesleept bij FC Emmen, zo meldt de club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder tekende in Drenthe een verbintenis voor twee seizoenen, met de optie op een derde jaar. Sabani had een transfervrije status na zijn vertrek bij Borussia Mönchengladbach. Hij trainde al enkele weken mee bij FC Emmen.

"Tijdens de trainingen heb ik mijn stinkende best gedaan om het vertrouwen te winnen van de club en dat wordt nu beloond", jubelt Sabani op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ken mijn medespelers inmiddels al en ben blij dat ik nu een contract heb getekend." De kersverse aanwinst, een Duitser met Kosovaarse roots, speelde in het verleden één interland voor Duitsland Onder-16 en drie duels in het shirt van Duitsland Onder-17.

FC Emmen heeft zich daarnaast verzekerd van de diensten van Simon Tibbling. De 25-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een tweejarig contract, met de optie op een derde seizoen. De Zweed, afkomstig van het Deense Brøndby IF, heeft een verleden bij FC Groningen, dat met hem in de gelederen de TOTO KNVB Beker veroverde in 2015. "Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd in Nederland. Bij FC Emmen kom ik veel oude bekenden tegen, daar houd ik van. Als je de trainer en een aantal medespelers al kent, is het altijd makkelijker om je snel thuis te voelen bij een nieuwe club. Ik heb echt het gevoel dat ik hier in een warm bad terecht ben gekomen."

Trainer Dick Lukkien heeft inmiddels vier nieuwe spelers toegevoegd aan de selectie van FC Emmen. Vorige week woensdag werd de pas negentienjarige middenvelder Lucas Bernadou overgenomen van Paris Saint-Germain. In een eerder stadium keerde linksback Caner Cavlan terug in Emmen, na een jaar bij Austria Wien te hebben gespeeld.