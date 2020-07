Smaakmaker uit de Eredivisie is kandidaat om icoon op te volgen in Spanje

Sergio Peña is gewild. De middenvelder van FC Emmen heeft een sterk debuutseizoen achter de rug bij de club uit Drenthe, waardoor de negenvoudig international van Peru bij diverse clubs in Europa op de radar staat. Marca bracht Peña onlangs nog in verband met Villarreal. "Concreet is er nog geen club geweest, ook niet voor Glenn Bijl trouwens", laat voorzitter Ronald Lubbers desgevraagd weten tegenover RTV Drenthe.

Marca ziet in Peña een van de mogelijke opvolgers van clubicoon Santi Cazorla, die is vertrokken naar Al Sadd. Vanwege diverse statistieken van de 24-jarige middenvelder wordt hij gelinkt aan Villarreal, dat met een vijfde plek in LaLiga in de Europa League gaat spelen. Naast Peña, die volgens het gerenommeerde adviesbureau Olocip perfect in het plaatje bij Villarreal past, worden ook Óscar Rodríguez, Takefusa Kubo (beiden Real Madrid) en José Campaña (Levante) genoemd. De transfervrij van Granada overgekomen smaakmaker kwam afgelopen seizoen tot 4 goals en 3 assists in 24 wedstrijden.

FC Emmen heeft de schaduwlijstjes klaarliggen, maar trainer Dick Lukkien weet dat het lastig is om een tweede Peña of Bijl naar de Eredivisionist te halen. "Dat is inmiddels wel gebleken. Het is heel simpel. Aan de ene kant is het mooi dat er een speler van Emmen wordt verkocht. Dat betekent dat de club voor spelers een springplank kan zijn naar grotere competities. Dat doet iets met de status van de club."

"Aan de andere kant hou ik het team het liefst bij elkaar zodat we, met hen én een aantal versterkingen, juist een volgende stap kunnen zetten in de Eredivisie", aldus de oefenmeester, die vindt dat Peña nog minimaal een jaar bij FC Emmen moet blijven. "Hij is een geweldige speler, maar als je heel kritisch bent moet hij veel meer rendement halen uit zijn spel. Ik vind dat hij dat komend seizoen moet doen, in de Eredivisie en bij ons. Ik heb hem dat ook verteld en hij was het met me eens, al sluit hij op voorhand natuurlijk niets uit."