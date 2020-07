Sport1: Van Bommel ‘koninklijke oplossing’ voor topfunctie in Duitsland

Mark van Bommel staat wederom op het lijstje van Bayern München, zo weet Sport1 te melden. De voormalig middenvelder van de Duitse kampioen is naar verluidt een voorname kandidaat voor de trainerspositie van het beloftenelftal. De Bayern-leiding zoekt een geschikte opvolger van Sebastian Hoeness, die maandag werd aangesteld als hoofdtrainer bij TSG Hoffenheim. Laatstgenoemde club nam in juni afscheid van Alfred Schreuder.

Hasan Salihamidzic, technisch directeur van Bayern, heeft volgens bovengenoemd medium verschillende kandidaten op het oog. Naast Van Bommel is onder meer Miroslav Klose in beeld. De voormalig topschutter werd in mei aangesteld als assistent van Hansi Flick bij de hoofdmacht van der Rekordmeister. Ook Mehmet Scholl, Markus Babbel, Tobias Schweinsteiger en Holger Seitz mogen rekenen op een belletje van Salihamidzic. Alle opties werken bij Bayern of hebben er een verleden als speler of trainer.

"Het aanstellen van de voormalig Bayern-captain zou waarschijnlijk de koninklijke oplossing zijn. Er gaan zelfs al geruchten dat hij wordt aangesteld als hoofdtrainer van de beloftenploeg", zo schrijft Sport1 in een analyse over de Nederlander. "Hij past in iedereen perfect in het door Salihamidzic opgestelde profiel. De ‘td’ wist met Martin Demichelis vorig jaar al iemand met het echte Bayern-DNA naar de jeugdcampus te halen." Van Bommel stond tussen 2006 en 2011 onder contract in Zuid-Duitsland en veroverde in die periode verschillende prijzen.

Van Bommel, in december vorig jaar ontslagen bij PSV, is al vaker in verband gebracht met een terugkeer bij Bayern. In 2019 hield men echter vast aan Niko Kovac aan hoofdcoach, terwijl diens opvolger Flick werd beloond met een nieuw meerjarig contract. Erik ten Hag was tussen 2013 en 2015 de oefenmeester van het beloftenteam van Bayern.