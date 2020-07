Ook René van der Gijp zet deur open: seinen staan op groen

Na Johan Derksen lijkt nu ook René van der Gijp rekening te houden met Wilfred Genee als presentator van Veronica Inside na de zomerstop. Derksen en Van der Gijp liggen in de clinch met Genee, nadat laatstgenoemde zich hard opstelde ten opzichte van Derksen tijdens de racisme-uitzending van de talkshow op 22 juni. De analisten lieten nadien weten niet meer aan tafel te willen zitten met Genee in hetzelfde format, maar nu lijken beide heren anders in de situatie te staan.

Genee en de directie van Talpa waren onlangs op bezoek bij Derksen in Grolloo. De oud-voetballer gaf later tegenover RTV Rijnmond aan dat er 'enige verbetering' in de situatie is gekomen. RTL Boulevard was benieuwd naar de reactie van Van der Gijp op deze laatste ontwikkeling. De analist, die momenteel op huwelijksreis is, is blij dat Genee en Derksen met elkaar hebben gepraat.

"Ik weet dat Johan en Wilfred met elkaar gezeten hebben en daarbij is de deur niet dicht gegooid. Daar ben ik wel blij om. Ik ben woensdag terug uit Ibiza en we gaan dan donderdag even met z'n drieën zitten. Meer dan dit kan ik nu niet melden en is niet aan de orde", aldus Van der Gijp, die lijkt te hopen op een verzoening. "Laten we er het beste van hopen."

Media-expert Rob Goossens denkt dat de heren na de zomerstop met z'n drieën doorgaan bij Veronica Inside. "Er het beste van hopen... Dan zeg je niet van: ik hoop dat we na donderdag nooit meer dat kloteprogramma van ons moeten maken. Dus ook hij zet de deur toch weer open nadat hij ferme termen had gebruikt voor Wilfred Genee. Al met al zijn er nu zoveel seinen die op groen staan, dat ik als fan van het programma echt weer hoop heb."

RTL Boulevard heeft ook om een reactie van Talpa gevraagd op de woorden van Derksen. "Ik kan niet ingaan op jouw vragen omdat we de discussie over VI met de heren zelf voeren en niet via de media", zo laat een woordvoerder weten. "Maar we informeren jullie uiteraard zodra er een definitieve uitkomst is met betrekking tot VI."