FOX en Ziggo sluiten grote deal: miljoenen klanten krijgen goed nieuws

FOX Sports en Ziggo hebben de samenwerking verlengd, zo meldt de voetbalzender dinsdagochtend. De zenders blijven daarmee beschikbaar voor klanten van Ziggo. Bovendien wordt FOX Sports 1 tot eind 2020 gratis beschikbaar gesteld aan alle klanten met minimaal een Ziggo TV Start of TV Standard abonnement.

Op de valreep is dus een deal gesloten waarbij FOX Sports tientallen miljoenen minder gaat ontvangen dan de zender in een eerder stadium eiste, zo weet De Telegraaf. De grootste winst is volgens de krant voor de vier miljoen huishoudens die wél bij Ziggo klant zijn en géén FOX Sports-abonnement hebben, aangezien zij niet worden geconfronteerd met een duurder abonnement.

FOX Sports rekende in eerste instantie een bedrag voor de doorgifte aan alle vier miljoen huishoudens, wat resulteerde in een conflict. Naar verluidt was het een verschil van een slordige zestig miljoen euro, al wordt dit bedrag niet bevestigd. 'Maar FOX Sports wilde ruim meer dan honderd miljoen euro ontvangen en Vodafone Ziggo wenste niet meer dan vijftig miljoen euro te betalen.'

De tv-zender meldt nu trots dat FOX Sports 1 vanaf 31 juli tot het einde van dit jaar gratis beschikbaar is voor bijna alle Ziggo-klanten. FOX Sports 1 is te zien op kanaal 421 voor Ziggo-klanten met minimaal een Ziggo TV Start of TV Standard abonnement. Dit is bijna negentig procent van alle Ziggo-klanten. "Hiermee willen we de clubs en de fans tegemoetkomen en er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meegenieten van de Nederlandse competities wanneer deze starten", aldus Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo.

"Al twaalf jaar leveren we een belangrijke bijdrage aan een Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om trots op te zijn”, zegt directeur Frank Rutten van FOX Sports op de site van de zender. “Dat we daarbij de komende jaren ook met Ziggo blijven samenwerken, is geweldig nieuws voor alle voetballiefhebbers. Het Nederlandse clubvoetbal is hiermee breder beschikbaar dan ooit tevoren."