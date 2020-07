Maandag, 27 Juli 2020

Internazionale heeft beet voor 35 miljoen euro

Willian is dicht bij een nieuw contract bij Chelsea, al is er nog onduidelijkheid over de duur van de verbintenis. Arsenal, Manchester United, Barcelona en Inter Miami FC houden de situatie rondom de middenvelder nauwlettend in de gaten. (Sky Sports)

AC Milan wil Hakan Calhanoglu een vierjarig contract aanbieden, met een jaarsalaris van maximaal drieënhalf miljoen euro. De huidige verbintenis van de middenvelder in het San Siro loopt nog een seizoen door. (Il Giornale)

Internazionale heeft een akkoord bereikt met Brescia over Sandro Tonali. De middenvelder komt over voor een bedrag van 32 miljoen euro plus 3 miljoen euro aan eventuele bonussen. (Brescia Oggi)

Real Madrid twijfelt hevig over het aantrekken van Eduardo Camavinga. Hierdoor komen Bayern München en Paris Saint-Germain nadrukkelijker in beeld om de middenvelder over te nemen van Stade Rennes. (AS)

De overgang van Joelson Fernandes naar Arsenal is in de afrondende fase. De overgang van de zeventienjarige aanvaller van Sporting Portugal wordt dinsdag officieel bekendgemaakt. (A Bola)