‘Arsenal biedt liefst 25 miljoen euro te weinig en druipt definitief af’

Thomas Partey gaat niet naar Arsenal, zo meldt Fabrizio Romano maandagavond met stellige overtuiging. Volgens de transferspecialist van Sky Italia hebben the Gunners een definitief 'nee' te horen gekregen van Atlético Madrid en is een transfer, waarover al maanden geruchten gaan, van de baan.

Atlético Madrid wenst niet mee te werken aan het vertrek van Partey en verwijst Arsenal naar de transferclausule van vijftig miljoen euro in het contract van de Ghanese middenvelder. De Londenaren hebben naar verluidt een ultiem bod van 25 miljoen euro plus een speler gedaan, dat door de Spaanse topclub van tafel is geveegd. Arsenal heeft Atlético officieel laten weten de clausule van Partey niet te zullen lichten.

Partey maakte bij Atlético Madrid zijn debuut in het betaald voetbal en brak na huurperiodes bij RCD Mallorca en UD Almería door in de hoofdmacht. Voorlopig kwam hij tot 185 optredens in het eerste elftal van de Madrileense club, waar zijn contract nog loopt tot medio 2023. Atlético wil de 27-jarige middenvelder graag langer aan zich binden en hoopt een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn nieuwe contract op te nemen, maar voorlopig zijn beide partijen nog niet tot een overeenkomst gekomen.

Volgens het Spaanse Sport verlegt Arsenal zijn interesse naar Philippe Coutinho, die weg mag bij Barcelona. De aanvallende middenvelder zou voor twintig miljoen euro op huurbasis overgenomen kunnen worden. De geïnteresseerde club moet in dat geval daarnaast zijn jaarsalaris van tien miljoen euro ophoesten. Coutinho wordt buiten Arsenal ook gevolgd door Tottenham Hotspur en Leicester City.