Barcelona beraadt zich op stappen na opmerkelijk telefoontje van Arthur

Arthur Melo heeft besloten niet meer voor Barcelona uit te willen komen in het restant van de Champions League, zo melden diverse Spaanse media. De middenvelder, die na het seizoen geruild wordt met Miralem Pjanic van Juventus, verscheen maandag niet bij de verplichte coronatest van zijn Spaanse werkgever en heeft telefonisch laten weten in Brazilië te willen blijven. Barcelona ziet de absentie van Arthur als contractbreuk en beraadt zich op stappen.

Arthur speelde na het bekend worden van zijn transfer naar Juventus geen minuut meer voor Barcelona. De middenvelder hoefde van trainer Quique Setién niet mee te reizen naar het laatste competitieduel van Barcelona bij Alavés (0-5 winst), maar werd vanaf maandag weer terugverwacht in Catalonië. Barcelona heeft Arthur erop gewezen dat zijn contract loopt tot en met het einde van het Champions League-seizoen, maar de Zuid-Amerikaan lijkt zich daar niets van aan te trekken.

Volgens Radio Catalunya voelt Arthur zich incorrect behandeld door het bestuur van Barcelona, dat hem onder druk zou hebben gezet om een overgang naar Juventus af te ronden. De verkapte ruildeal tussen Arthur en Pjanic werd volgens diverse Spaanse media door het bestuur van Barça niet geïnitieerd om sportieve redenen, maar om de begroting van dit seizoen sluitend te kunnen krijgen.

De houding van Arthur, die eerder al geeuwend werd gefotografeerd op de reservebank, wordt door Barcelona niet begrepen, temeer omdat Pjanic zich wél volledig blijft inzetten voor Juventus, en in het kampioensduel tegen Sampdoria (2-0 winst) in de basis stond. Barcelona begint deze week aan de voorbereiding op het returnduel met Napoli, dat op zaterdag 8 augustus plaatsvindt. In februari eindigde de heenwedstrijd in Italië in 1-1.