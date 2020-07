Belgische trainer ontslagen vanwege schokkend racistisch geluidsfragment

De Belgische trainer Luc Eymael is door Young Africans SC ontslagen. De Tanzaniaanse voetbalclub kwam tot die beslissing, nadat op sociale media een shockerend geluidsfragment van de oefenmeester rondging. Daarin vergelijkt Eymael de supporters van Young Africans SC met apen en honden.

In het bewuste fragment spreekt Eymael met een journalist over een tactische keuze, die volgens hem door de fans van zijn club niet begrepen werd. "De supporters snapten niet dat ik een verdedigende middenvelder eraf haalde om een tweede spits te brengen", aldus Eymael. "Ze zijn completely stupid in dit land. Ze kunnen alleen maar schreeuwen, het is net als apen, je weet wel, apen die ... of honden, die (...). Dat is het enige wat ze kunnen, ze weten niks van voetbal."

Have you seen a more condescending, entitled and all-out racist head coach than Luc Eymael? Deservedly sacked by Yanga today and hopefully he will never again be allowed to take up a coaching position in Africa. Shocking statements that just get worse the longer you listen for. pic.twitter.com/4vGLzApdBZ — Benjamin Hajji (@BenjaHajji) July 27, 2020

Eymael bood in de lokale pers zijn excuses aan voor zijn uitspraken. Daarbij voerde de trainer, die zeven maanden in dienst was bij Young Africans, dat zijn uitlatingen niet racistisch bedoeld zijn, maar veroorzaakt werden door zijn slechte humeur. De excuses konden niet voorkomen dat zijn Tanzaniaanse werkgever Eymael maandag op staande voet heeft ontslagen.

"Wij zijn erg bedroefd na de oneerlijke en racistische opmerkingen van Luc Eymael", laat de club via secretaris-generaal Simon Patrick weten. "Daarom hebben we besloten op 27 juli 2020 tot zijn ontslag over te gaan. Onze club gelooft in respect, waardigheid en is tegen alle vormen van racisme."