Valencia bevestigt komst van derde hoofdtrainer in tien maanden

Jasper Cillessen krijgt komend seizoen bij Valencia te maken met trainer Javi Gracia. De Spaanse oefenmeester heeft bij los Che een contract ondertekend tot medio 2022, zo bevestigt de nummer negen van het afgelopen seizoen in LaLiga. Gracia is de opvolger van Albert Celades, die eind juni de laan uit werd gestuurd.

Voormalig middenvelder Gracia is sinds 2007 bezig aan zijn loopbaan als trainer en werkte in die tijd voor liefst tien clubs. Het laatst had de voormalig middenvelder de leiding over Watford, waar hij vanaf januari 2018 anderhalf jaar werkzaam was. Gracia leidde Watford in het seizoen 2017/18 nog naar de elfde plek, maar moest in het daaropvolgende seizoen al na vier competitiewedstrijden zijn biezen pakken.

Bij Valencia krijgt Gracia de taak om de club terug te brengen naar de bovenste regionen van de Spaanse competitie. Eigenaar Peter Lim maakte van Valencia het laatste jaar een trainerskerkhof, door in september Marcelino de laan uit te sturen, en diens opvolger Celades al na een half jaar te ontslaan. De laatste weken had Voro González als interim-trainer tijdelijk de leiding over het eerste elftal.