De Ligt: ‘Ik hoor en lees het niet, maar ik was vast weer de gebeten hond’

Matthijs de Ligt kan terugkijken op een bewogen eerste seizoen bij Juventus. De centrumverdediger beleefde een moeilijke start, waarin hij meerdere penalty's tegen kreeg door handsballen, maar pakte zondagavond met zijn club de titel in de Serie A, die hij opdraagt aan zijn overleden vriend en zaakwaarnemer Barry Hulshoff. "Het is heel jammer dat Barry er niet meer bij kon zijn, maar ik weet zeker dat hij van bovenaf meekijkt en trots op me is", zegt De Ligt tegenover De Telegraaf.

Oud-verdediger Hulshoff, die in februari vrij onverwachts overleed, begeleidde De Ligt jarenlang en speelde een belangrijke rol in diens keuze voor Juventus. "Barry werd tijdens zijn loopbaan ook begeerd door Juventus, maar in die tijd kwamen zulke transfers minder makkelijk tot stand", zegt De Ligt. "Dat ik als zijn protegé nu de titel heb mogen pakken, is prachtig. En ook voor hem, want ik zal altijd aan hem denken."

De Ligt putte de afgelopen tijd kracht uit de band die hij met Hulshoff had, vooral op momenten dat hij vanwege zijn prestaties in Italië onder vuur lag. "Dan dacht ik aan de vele mooie gesprekken die ik met Barry over verdedigen heb gevoerd. Die gaven me, net als de conversaties met mijn familie, vrienden en zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.), een zetje in de goede richting. Op mindere momenten probeer je de mooie momenten naar boven te halen, omdat die het vertrouwen geven, waar je op dat moment naar zoekt."

Dat De Ligt het moeilijk had in zijn eerste maanden bij Juventus, heeft hem niet aan het wankelen gebracht. "In het begin ging het moeizaam, maar dat was me bij Ajax en Oranje ook overkomen. Dus twijfelde ik niet of het goed zou komen. Dat mijn zelfvertrouwen aangetast raakte, was echter wel duidelijk", aldus De Ligt, voor wie de coronabreak niet ongelegen kwam. "Die stelde me in staat om fysiek en mentaal wat uit te rusten. Door daarna dicht bij mezelf te blijven en de dingen te doen, waar ik goed in was, heb ik uiteindelijk de critici de mond gesnoerd. Dat geeft wel extra voldoening, ja."

Juventus pakte zondag de titel dankzij een 2-0 overwinning op Sampdoria, nadat dat drie dagen eerder tegen Udinese niet was gelukt. De Ligt opende de score met een fraai afstandsschot, maar Juventus verloor uiteindelijk met 2-1. "In de verpeste kampioenswedstrijd bij Udinese leek ik de held te worden, maar werd ik in de laatste seconde uitgekapt en verloren we alsnog. Ik hoor en lees niet wat er wordt gezegd en geschreven, maar daardoor was ik vast weer de gebeten hond. Het mooie van voetbal is dat er daarna altijd weer een kans komt om het goed te maken. Nu zijn we kampioen, heb ik goed gespeeld en kan ik terugkijken op een prachtig eerste jaar."

Sinds de hervatting van de Serie A wist Juventus niet te imponeren met het vertoonde spel, weet De Ligt. "Ik snap dat het leek alsof we naar de finish zijn gekropen, omdat we eerdere kansen om al kampioen te worden, hadden gemist. En door de vele wedstrijden na de coronastop kampten veel spelers met pijntjes en zag het er soms niet meer zo fris uit. Maar als ik één ding in de Serie A heb geleerd, is het dat je geen enkele wedstrijd zo maar even wint. Sampdoria-thuis moest het gebeuren en iedereen ging er vanuit dat het zou lukken, maar wij wisten dat we nog een keer diep zouden moeten gaan. Dat bleek. Maar al met al zijn we twee wedstrijden voor het einde met een ruime voorsprong kampioen geworden. Dus met het kruipen viel het uiteindelijk mee."