FC Twente bevestigt deal in Liverpool en heeft vierde aanwinst binnen

Nathan Markelo speelt komend seizoen voor FC Twente, zo bevestigen de Tukkers via de officiële kanalen. De 21-jarige rechtervleugelverdediger komt op huurbasis over van Everton, waar de Oranje-jeugdinternational niet in de plannen van manager Carlo Ancelotti voorkomt.

Markelo hoopt zich met speelminuten in het eerste elftal van FC Twente door te kunnen ontwikkelen. "Ik heb onlangs mijn contract bij Everton verlengd, maar direct uitzicht op een plek in het eerste elftal is er nog niet", zegt de oud-jeugdspeler van FC Volendam. "De kans daarop is bij FC Twente groter en daarom is het goed voor mij om dit jaar voor FC Twente te gaan spelen. Ik ken de club goed, want Jahnoah, mijn jongere broer speelt bij Twente in de academie. Daarom is het extra leuk om hier dit seizoen te spelen."

Technisch directeur Jan Streuer is tevreden met het binnenhalen van zijn vierde aanwinst voor FC Twente. "Nathangelo is een talentvolle rechtsbenige verdediger die alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje heeft doorlopen en bij Everton wordt gezien als een zeer beloftevolle speler", zegt Streuer. "Niets voor niets verlengde de Engelse club onlangs zijn contract. Hij krijgt dit seizoen volop de kans op speelminuten in het eerste elftal, het is aan hem om een basisplek af te dwingen."

Markelo kwam in de jeugd uit voor ASV De Dijk en Purmersteijn en maakte op twaalfjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van FC Volendam. Na vijf seizoenen vertrok de verdediger in 2017 naar de jeugdopleiding van Everton. Hij heeft zijn officiële debuut voor the Toffees nog niet gemaakt. Markelo is na Vaclav Cerny (FC Utrecht) en Kik Pierie (Ajax) de derde huurling bij FC Twente, dat Gijs Smal transfervrij overnam van Volendam.