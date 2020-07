Is er bij PSV nog plek voor Cody Gakpo in een systeem van 4-4-2?

PSV is weer begonnen aan de training en heeft met oefenmeester Roger Schmidt een nieuwe coach voor de groep staan. De Duitser staat bekend om 4-4-2 als speelwijze te hanteren, iets dat voor de Eindhovenaren alweer lang geleden is en indruist tegen het systeem van 4-3-3 dat centraal staat in de jeugdopleiding bij PSV. Dit vraagt de nodige aanpassingen van de talentvolle linksbuiten Cody Gakpo. In gesprek met Voetbalzone reageert hij onder meer op het mogelijk nieuwe spelsysteem van de Eindhovenaren.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!