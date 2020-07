Fabrizio Romano: Chelsea opent officiële gesprekken met bod van 80 miljoen

Chelsea wil na het veiligstellen van het Champions League-ticket voor volgend seizoen zo snel mogelijk Kai Havertz binnenhalen, zo verzekert transferspecialist Fabrizio Romano. De doorgaans goed geïnformeerde journalist van Sky Italia meldt dat the Blues zich na maanden van geruchten officieel gemeld hebben bij Bayer Leverkusen, dat een vast bedrag van tachtig miljoen euro verlangt voor zijn 21-jarige sterspeler.

Het bod van Chelsea is naar verluidt van dezelfde hoogte als de vraagprijs, maar daarin zitten diverse variabele bonussen. Toch hebben de Londenaren vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen met de club van trainer Peter Bosz, schrijft Romano. Chelsea is al persoonlijk akkoord met Havertz, die 'graag wil komen' en op Stamford Bridge een contract zal ondertekenen voor vijf seizoenen.

Havertz zal bij Chelsea gaan concurreren met Hakim Ziyech om de nummer tienpositie, al kan laatstgenoemde uiteraard ook uit de voeten op de rechterflank. Havertz, die nog twee jaar vastligt in Leverkusen, kende persoonlijk opnieuw een uitstekend seizoen, door in 43 officiële wedstrijden 17 goals te maken en 9 assists te geven. Voor zijn club Bayer liep het seizoen met een teleurstellende vijfde plek in de Bundesliga en het verlies van de finale van DFB Pokal in mineur af.

Romano meldt overigens dat Chelsea na Havertz ook nog een doelman aan de selectie wil toevoegen. Jan Oblak van Atlético Madrid geldt als absolute droomkandidaat om de teleurstellend presterende Kepa Arrizabalaga af te lossen, maar volgens de Italiaan is er momenteel 'geen kans' om de Slowaak te halen. André Onana van Ajax geldt nog altijd als alternatief voor Oblak.