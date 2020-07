Sam Lammers: ‘Natuurlijk had ik het anders voor me gezien’

PSV is volop in training onder de nieuwe coach Roger Schmidt die in zijn trainerscarrière een uitgesproken voorkeur heeft voor een systeem waarin 4-4-2 gespeeld wordt. Bij PSV lopen met Sam Lammers, Donyell Malen en Maximiliano Romero drie spelers rond die vermoedelijk als eerste in aanmerking komen voor de twee centrale aanvallende posities. In gesprek met Voetbalzone blikt Sam Lammers alvast vooruit.

