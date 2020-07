FC Groningen sorteert door deal met Willem II voor op vertrek Zeefuik

Damil Dankerlui vervolgt zijn loopbaan bij FC Groningen, zo melden de Trots van het Noorden en Willem II maandagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige rechtsback heeft zich voor vier seizoenen aan zijn nieuwe werkgever verbonden. Dankerlui wordt beschouwd als de opvolger van de waarschijnlijk vertrekkende Deyovaisio Zeefuik.

“Wij zijn erg blij met de komst van Damil. Hij is een atletische en snelle speler met veel voetballend vermogen en Damil is multifunctioneel inzetbaar. In onze beoogde speelwijze, waarin we flexibel willen zijn, past dit heel goed. Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en hij is nog relatief jong. Wij denken dat er nog veel rek in hem zit en we gaan er samen hard aan werken om dat verder te ontwikkelen”, reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen op de aanwinst.

Dankerlui werd in de winter van 2018 door Willem II weggeplukt bij Ajax. De voormalig jeugdinternational ging in eerste instantie aan de slag als rechtsback, maar heeft in de afgelopen seizoenen ook op het middenveld en als vleugelaanvaller gespeeld.

Dankerlui kijkt met een goed gevoel terug op de jaren dat hij in Tilburg speelde: “Sinds de dag dat ik bij de club kwam voelde ik me hier erg op mijn gemak. Dat komt vooral door het gevoel dat spelers, trainers en alle andere mensen bij de club me gaven. In tweeënhalf jaar Willem II heb ik veel geleerd en mooie dingen meegemaakt, zoals de halve finale tegen AZ en afgelopen jaar de vijfde plek”, laat hij optekenen via de kanalen van Willem II.