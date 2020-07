PSG moet Mbappé missen in cruciale fase na doodschop in bekerfinale

Kylian Mbappé heeft een verstuikte enkel overgehouden aan de bekerfinale tegen Saint-Étienne (1-0) van afgelopen vrijdag, zo heeft Paris Saint-Germain maandag wereldkundig gemaakt. De verwachting is dat de aanvaller ongeveer drie weken uit de roulatie is. In dat geval mist Mbappé de confrontatie met Atalanta in de kwartfinale van de Champions League. Beide clubs ontmoeten elkaar op 12 augustus.

Er was na de eindstrijd in de Coupe de France al vrees bij PSG dat Mbappé enige tijd zou ontbreken en het medische onderzoek van maandag heeft de ernst van de kwetsuur definitief vastgesteld. De kans is wel aanwezig dat de spits op tijd fit is voor de halve finale van het miljardenbal op 18 augustus, mocht PSG zich hiervoor plaatsen. De finale van de Champions League vindt plaats op 23 augustus.

KYLIAN MBAPPÉ WORDT UIT DE FRANSE BEKERFINALE GESCHOPT?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 24 juli 2020

Mbappé liep de enkelblessure vrijdag op na een keiharde tackle van Saint-Étienne-verdediger Loïc Perrin, die gelijk de rode kaart kreeg voorgehouden. De PSG-aanvaller had duidelijk veel pijn en moest het veld ook gelijk verlaten. Na afloop spraken onder meer trainer Thomas Tuchel en verdediger Mitchel Bakker hun afschuw uit over de aanslag die Mbappé kreeg te verwerken. Laatstgenoemde mist vrijdag 31 juli ook de finale van de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon.

De afwezigheid van Mbappé tegen Atalanta komt als een nieuwe domper voor trainer Thomas Tuchel, die vanwege een schorsing ook niet kan beschikken over Ángel Di María. PSG kreeg bovendien al te maken met het vertrek van Edinson Cavani en Thomas Meunier, die ervoor kozen om hun aflopende contract niet te verlengen.