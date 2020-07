Eljero Elia viert kampioensfeestje Istanbul Basaksehir met Erdogan

Eljero Elia heeft maandag met de selectie van Istanbul Basaksehir een bezoek gebracht aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De club uit de metropool aan de Bosporus kroonde zich onlangs voor de eerste keer in de geschiedenis tot kampioen van de Süper Lig en werd daarom met alle egards ontvangen door de president.

Erdogan is zelf bovendien ook groot fan van Istanbul Basaksehir, dat eigendom is van het Turkse Ministerie van Sport. Het staatshoofd is regelmatig op de tribunes van het Fatih Terim Stadion te vinden. Erdogan kreeg van de spelers en clubleiding van Basaksehir een shirt met zijn eigen naam en het rugnummer 12 erop overhandigd.

Daddy and mummy i made it. I hope i make my turkie s sister and brother proud ???????? #altijdnummer1 pic.twitter.com/GkWKm4Izcm — Eljero Elia (@EljeroElia) July 27, 2020