‘Ontwikkelingen in München maken deal met Ajax zeer twijfelachtig’

Het is nog allerminst zeker dat Sergiño Dest Ajax op korte termijn inruilt voor Bayern München. Sky Deutschland weet maandag namelijk te melden dat de Duitse kampioen ook Max Aarons als optie ziet voor de rechtsbackpositie. Het gedegradeerde Norwich City zou naar verluidt minstens twintig miljoen euro willen ontvangen voor de pas twintigjarige vleugelverdediger.

The Canaries hebben de vraagprijs vanwege de degradatie uit de Premier League laten zakken, want in eerste instantie lag de vraagprijs op dertig miljoen euro. Bayern heeft volgens bovengenoemd medium reeds contact gehad met de zaakwaarnemer van Aarons om over een transfer richting de Bundesliga te praten. De huidige verbintenis van de rechtsback in Engeland loopt nog vier seizoenen door, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij nog lang aan Norwich City verbonden is.

Aarons, afgelopen seizoen goed voor 36 wedstrijden namens Norwich City in de Premier League, staat volgens Sky Deutschland al enige tijd op het wensenlijstje van de technische leiding van Bayern. De voor de Golden Boy Award 2020 genomineerde flankspeler mag zich tevens verheugen op belangstelling van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. Aarons zou echter een voorkeur hebben voor een overgang richting Bayern.

Bayern is al enkele maanden druk bezig met het binnenhalen van een nieuwe rechtsback. Onlangs werd Achraf Hakimi naar voren geschoven door BILD. Laatstgenoemde, die twee seizoenen werd verhuurd aan Borussia Dortmund, ruilde Real Madrid echter in voor Internazionale. De naam van Dest prijkt nog wel steeds op het lijstje van der Rekordmeister. Ajax vraagt naar verluidt tussen de 20 en 30 miljoen euro voor de international van de Verenigde Staten, al is het afwachten of Bayern doorpakt en een bod neerlegt in Amsterdam.