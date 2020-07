Flinke domper Juventus elf dagen voor cruciale Champions League-clash

Bij Juventus bestaat de vrees dat Paulo Dybala niet op tijd fit is voor de ontmoeting met Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League, op vrijdag 7 augustus in Turijn. Verschillende Italiaanse media melden maandag dat de Argentijnse aanvaller een spierverrekking heeft overgehouden aan de kampioenswedstrijd van La Vecchia Signora tegen Sampdoria (2-0) van zondagavond, een bericht dat inmiddels door de club is bevestigd.

Dybala werd in het duel met Sampdoria al voor rust naar de kant gehaald door trainer Maurizio Sarri. Uit medisch onderzoek van Juventus komt naar voren dat de Zuid-Amerikaan een spier in zijn linkerbovenbeen heeft verrekt. De kersverse kampioen gaat de situatie omtrent de kwetsuur van Dybala per dag bekijken, zo klinkt het. De 26-jarige aanvaller, dit seizoen goed voor elf treffers in de Serie A, mist sowieso de afsluitende competitiewedstrijden tegen Cagliari (29 juli) en AS Roma (2 augustus). Dybala kon zondagavond overigens nog wel gewoon meedoen aan het kampioensfeest van de Italiaanse grootmacht.

Van Basten kritisch over De Ligt: ‘Zij vielen niet eens op in Nederland'

Analist Marco van Basten is nog niet onder de indruk van Matthijs de Ligt bij Juventus. De voormalig topspits legt uit waarom hij dat vindt. Lees artikel

Net als Dybala haalde Danilo het einde van het kampioensduel met Sampdoria niet. De verdediger was behoorlijk groggy na een harde botsing met Gastón Ramírez. De Braziliaanse rechtsback kon zelf weer opstaan, maar werd wel uit voorzorg gewisseld. De verwachting is dat Danilo op tijd fit is voor de confrontatie met Lyon. De Fransen waren in maart in de heenwedstrijd met 1-0 te sterk voor Juventus. De return in Turijn werd vanwege de coronacrisis geschrapt en uiteindelijk verplaatst naar begin augustus. Het duel zal achter gesloten deuren plaatsvinden.