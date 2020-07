Dick Advocaat spreekt ‘grote angst’ uit: ‘Ik heb om meer spelers gevraagd’

Dick Advocaat leidde maandag de eerste training van Feyenoord ter voorbereiding op het nieuwe seizoen en de ervaren oefenmeester kon al een beroep doen op nieuwkomers Bryan Linssen en Mark Diemers. Met Christian Conteh haalden de Rotterdammers bovendien ook een derde aanwinst binnen, al ontbrak hij nog omdat niet het papierwerk niet helemaal rond is. Als het aan Advocaat ligt, komen er in de komende weken nog een aantal spelers bij.

Feyenoord nam in de afgelopen periode afscheid van onder meer Renato Tapia, Jan-Arie van der Heijden en de huurlingen Rick Karsdorp, Oguzhan Özyakup en Edgar Ié. Advocaat is van mening dat er maar een smalle selectie is overgebleven: “We krijgen veel wedstrijden, met de beker en de Europese duels erbij zeker. Dat is namelijk mijn grote angst. Ik heb om meer spelers gevraagd, maar ik ben bang dat ik als het nodig is geen adequate vervangers heb”, tekende Voetbal International tijdens een persmoment op uit de mond van de trainer.

“Het gaat niet alleen om de vraag of de spelers naar ons willen komen, maar er moet ook ruimte voor salaris zijn. En dat is er bijna niet.” Advocaat zou graag nog een middenvelder en een linksback aan zijn selectie toevoegen, om onder meer beter voorbereid te zijn op eventuele blessures: “Als er niks gebeurt, is er niks aan de hand. Maar er lopen hier ook spelers rond die bewezen hebben dat het ook de andere kant op kan gaan. Ik vind wel dat Feyenoord daar rekening mee moet houden.”

Ondanks zijn zorgen over de kleine selectie, is Advocaat toch te spreken over het werk dat in de afgelopen tijd werd verricht. Naast het aantrekken van Linssen, Diemers en Conteh slaagde Feyenoord er in de afgelopen maand ook in om de contracten van Orkun Kökcü, Leroy Fer en Eric Botteghin te verlengen: “Dat is het mooie van de club. In alle moeilijkheden die er nu zijn, is er toch getracht het elftal bij elkaar te houden en al drie of vier échte versterkingen te halen. Vanaf nu is het even afwachten wat er nog gaat gebeuren.”

Mogelijk krijgt Advocaat ook nog te maken met een vertrek van Steven Berghuis. De aanvaller liet zelf weten een transfer niet uit te sluiten en zijn trainer heeft eveneens geen garantie gekregen dat hij volgend seizoen nog over de Oranje-international kan beschikken: “Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug, dus er moet wel een heel leuke club komen wil hij weggaan. Ik hoop het niet natuurlijk. Hij heeft het naar zijn zin en is aanvoerder.”