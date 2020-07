Bod van 70 miljoen op ex-Golden Boy geweigerd: ‘Wie buiten PSG doet dat?’

Renato Sanches heeft zijn loopbaan afgelopen seizoen uit het slop weten te trekken bij Lille OSC. Er is zelfs al een bod van zeventig miljoen euro binnengekomen bij de Franse club voor de 22-jarige middenvelder uit Portugal. Spelers van Lille zijn sowieso behoorlijk in trek deze zomer. Voorzitter Gérard Lopez wil echter ten koste van alles voorkomen dat er in deze transferperiode een leegloop op gang komt.

Naast Sanches wordt er ook getrokken aan Gabriel Magalhães, Jonathan Ikone en Victor Osimhen. "We hebben aanbiedingen binnengekregen die de tweehonderd miljoen euro overstijgen", beaamt Lopez in een onderhoud met L'Équipe. "Maar we zijn niet van plan om ook maar ergens op in te gaan. We willen namelijk competitief blijven en de balans van het elftal moet onaangetast blijven."

Lopez geeft gelijk een voorbeeld van de toegenomen interesse in spelers van Lille. "We hebben bijvoorbeeld aanbiedingen van meer dan zeventig miljoen euro ontvangen voor Sanches. Hij gaat echter niet weg. Onze sportieve ambities zijn belangrijker dan het financiële plaatje. We willen als club in ontwikkeling blijven. Hoeveel clubs in de Ligue 1, Paris Saint-Germain niet meegerekend, zouden een bod van ruim zeventig miljoen euro weigeren?"

Sanches kwam vorig jaar zomer voor twintig miljoen euro over van Bayern München, waar de middenvelder nooit een vaste plaats wist te veroveren. In het shirt van Lille schopte de spelmaker het tot 4 treffers en 1 assist in 30 duels. Eerder in zijn loopbaan speelde Sanches voor Benfica en Swansea City (huurbasis). De achttienvoudig international van Portugal werd in 2016 nog uitgeroepen tot Golden Boy, als grootste talent op de Europese velden.