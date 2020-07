Miljoenentransfer oogst lof: ‘Hij heeft een leeuwenhart, dat gaat Ajax zien’

Mohammed Kudus verbond zich onlangs voor vijf seizoenen aan Ajax, dat de middenvelder annex aanvaller voor circa negen miljoen euro overnam van het Deense FC Nordsjælland. De Ghanese superscout Joshua Awuah kent de pas negentienjarige Ajacied al vanaf zijn eerste stappen bij de Ghanese amateurvereniging Strongtower FC. De vermaarde scout denkt dat Kudus het karakter en de mentaliteit heeft om te slagen bij Ajax.

"Ik zag dat dat ventje goed kon voetballen. Hij had een bijzondere techniek", verklaart Awuah tegenover VICE Sports. "Ik ging langs bij zijn familie om te vragen of ik hem mocht gaan trainen." Kudus vertrok enkele jaren later naar Right to Dream, een Britse non-profitorganisatie die Afrikaanse kinderen kansen geeft op voetbalgebied. "Ik had vooraf tegen Right to Dream gezegd dat Kudus beter was dan al hun spelers. Ze geloofden er niets van. Ik zei tegen Kudus: ‘Ik wil dat je heel goed speelt, zodat ze zien wat je kunt’. Nou, Kudus scoorde en speelde geweldig. Hij bewees mijn gelijk, en dat doet hij nu nog steeds."

Gareth Henderby, hoofd opleidingen van Right to Dream én FC Nordsjaelland, zag Kudus ook mindere tijden doormaken. "Tussen zijn vijftiende en zestiende had hij een dipje", aldus de opleider. "Weet je, Kudus wil graag aan de bal zijn, daar houdt hij van. Hij dribbelt veel. Maar we wilden hem meer diepgang geven. Hij speelde te safe aan de bal, hij vroeg niet genoeg van de tegenstander. We wilden dat hij door linies kon breken met de bal. Daar worstelde hij mee." Kudus kreeg dan ook huiswerk mee. "Hij moest bewuster worden van waar er ruimte is om aan te vallen en hoe hij dat kon uitbuiten. Hij kon het wel, maar deed het niet."

Kudus verbeterde zich al snel en stapte in 2018 over naar Nordsjaelland. Twee jaar later al volgt een veelbelovende transfer richting Ajax. "Ik ben ontzettend blij dat Kudus naar Ajax gaat. De club is goed voor jonge spelers", uit Awuah zijn blijdschap. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. "Uit Nima (sloppenwijk in de Ghanese hoofdstad Accra, red.) komen alleen maar sterke mensen. Iedereen hier is dapper, we kennen hier geen angst. Kudus heeft een leeuwenhart. Dat gaat Ajax zien."