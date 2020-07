SC Heerenveen neemt eerste zomeraanwinst over van Anderlecht

Sieben Dewaele is aankomend seizoen speler van sc Heerenveen. De Friezen maken maandagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de 21-jarige middenvelder, die voor een jaar wordt gehuurd van Anderlecht.

Dewaele doorliep de afgelopen jaren de opleiding van de grootmacht uit Brussel en maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Belgische Pro League. Voordat de coronacrisis een einde aan het seizoen maakte, kwam hij tot vijftien optredens namens Paars-Wit. Ook mocht hij eenmaal zijn opwachting maken in het Belgische bekertoernooi.

“We volgen Sieben al geruime tijd. Een goede speler met veel kwaliteit. Sieben is een stabiele middenvelder, die positioneel sterk is en goed als eerste aanspeelpunt op het middenveld kan fungeren. Hij heeft daarnaast al behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau in België. Hij is een directe versterking voor onze selectie”, reageert technisch manager Gerry Hamstra op de deal.

Dewaele is de eerste aanwinst die trainer Johnny Jansen voor het aankomende seizoen mag verwelkomen. De Friezen namen in de afgelopen tijd afscheid van Trevor Doornbusch, Filip Bednarek, Jordy Bruijn, Warner Hahn, Ricardo van Rhijn, Daniel Höegh en de huurlingen Jens Odgaard, Alen Halilovic, Doan Van Hau en Sven Botman.