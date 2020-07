‘Manchester United grijpt mis met 98 miljoen en bereidt nieuw bod voor’

Manchester United lijkt concreet te worden in zijn pogingen om Jadon Sancho naar Old Trafford te halen. BILD meldt maandag dat the Red Devils een bod van 98 miljoen euro op de twintigjarige aanvaller hebben neergelegd bij diens huidige werkgever Borussia Dortmund. De Duitse topclub heeft deze aanbieding echter van tafel geveegd.

Die Borussen willen alleen zaken doen als er een bedrag van rond de 120 miljoen wordt geboden. Manchester United beraadt zich nu op vervolgstappen en bereidt een nieuw bod voor op de begeerde aanvaller. Hierbij is enige haast geboden, want Dortmund is niet meer van plan om mee te werken aan een vertrek van Sancho als de jongeling heeft deelgenomen aan het trainingskamp dat BVB van 10 tot 17 augustus organiseert in Zwitserland.

Kicker weet toe te voegen dat Dortmund geen noodzaak ziet om Sancho deze zomer te verkopen. De nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen schiet er door de coronacrisis wel 45 miljoen bij in, maar heeft de financiën verder goed genoeg op orde om geen grote uitgaande transfers te hoeven doen. Met Jude Bellingham werd voor 23 miljoen onlangs al de eerste grote aankoop voor het aankomende seizoen gedaan, terwijl Thomas Meunier transfervrij overkomt van Paris Saint-Germain.

Dortmund heeft volgens de berichtgeving al wel twee mogelijke vervangers voor Sancho op het oog. Jonathan Ikoné van Lille OSC en Jérémie Boga van Sassuolo zouden in het Signal Iduna Park worden beschouwd als geschikte opvolgers van de dribbelaar. Ikoné zou om en nabij de 45 miljoen moeten kosten, terwijl voor Boga een bedrag van om en nabij de 20 miljoen wordt genoemd.