Telefoontje Robben maakte diepe indruk: ‘Maar dit kon ik niet weigeren’

Mark Diemers was onlangs het onderwerp van een transferstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen. De van Fortuna Sittard afkomstige middenvelder had al zijn jawoord gegeven aan de Trots van het Noorden, dat zelfs Arjen Robben inzette om hem te verleiden naar het noorden te komen. De keuze van Diemers viel ondanks alle inspanningen uiteindelijk toch op Feyenoord.

"Ik had een goed gevoel bij FC Groningen en kan niks slechts zeggen van de mensen daar, maar toen Feyenoord zich meldde, was het voor mij meteen duidelijk", vertelt Diemers maandag na zijn eerste training in Rotterdam aan De Telegraaf. "Deze stap kon ik niet weigeren. Dit is voor mij een droomtransfer." Diemers tekende onlangs een driejarig contract bij Feyenoord, dat ook Bryan Linssen en Christian Conteh naar De Kuip wist te halen.

Feyenoord slaat slag en heeft met Diemers eerste aanwinst binnen

Mark Diemers verlaat Fortuna Sittard definitief. De middenvelder gaat verder bij Feyenoord. Lees artikel

Diemers had dus ook voor FC Groningen kunnen kiezen. De middenvelder sprak daar zelfs over met Robben, die op dat moment nog niet was teruggekeerd bij zijn oude liefde. "Ik was dus al een tijdje op de hoogte van wat er ging gebeuren, maar ik had beloofd er mijn mond over te houden", zegt de Feyenoord-aanwinst met een kwinkslag. "Het telefoontje van Robben heeft me wel aan het denken gezet. Het leek me geweldig om met zo’n legend op het veld te staan, maar ondanks de bewondering die ik heb voor Robben, heb ik toch gekozen voor Feyenoord. Ik vind dat je uiteindelijk moet kiezen voor wat het beste is voor je eigen carrière."

"Maar het is wel heel bijzonder dat een speler als Robben de moeite neemt om jou op te bellen. Dat deed me wel iets. Toen bekend werd dat ik voor Feyenoord had gekozen, kreeg ik nog een berichtje van Robben, waarin hij me feliciteerde. Dat vond ik heel mooi en geeft wel aan hoe hij in elkaar steekt", aldus Diemers, die met Robin van Persie bij Feyenoord opnieuw een grote naam treft. Laatstgenoemde is als spitsentrainer verbonden aan de Rotterdammers. "Het lijkt me geweldig om met zo’n fantastische oud-speler op het veld te kunnen staan. Misschien kunnen we af en toe werken aan bepaalde dingen. Dat zou super zijn", aldus de opgetogen middenvelder.