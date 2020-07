‘Absolute onzin’ over André Onana ontkend: ‘Hij is geen thema’

De Telegraaf en Voetbal International pakten zondagavond uit met het nieuws dat Peter Bosz inzet op een hereniging met André Onana. Bosz’ werkgever Bayer Leverkusen zou zich volgens de berichtgeving zelfs al met een bod van twintig miljoen euro op de Kameroener in Amsterdam hebben gemeld, wat weer zou zijn afgeslagen door Ajax. Maandag komen er vanuit Duitsland echter andere geluiden.

Simon Rolfes, de technisch directeur van Leverkusen, laat namelijk in gesprek met Kicker weten dat die Werkself helemaal niet van plan zijn om de huidige doelman Lukás Hrádecky te vervangen: “Lukás heeft een goed seizoen achter de rug. We hebben al een goede keeper. Onana is geen thema”, verklaart de voormalige middenvelder.

Rudi Völler, algemeen directeur van de club, doet er zelfs nog een schepje bovenop: “Dit is helemaal geen thema. Dit is absolute onzin. We hebben met Lukás al een topkeeper in de gelederen.” Hrádecky speelt sinds de zomer van 2018 voor Leverkusen, dat hem destijds overnam van Eintracht Frankfurt. De dertigjarige Fin is sindsdien de eerste keus onder de lat, al maakte hij in de slotweken van het afgelopen seizoen een wat ongelukkige indruk.

Hrádecky ging tijdens zowel het Bundesliga-treffen met Bayern München, als de DFB-Pokal-finale tegen der Rekordmeister in de fout, wat weer tot speculatie leidde dat Bosz het niet in de sluitpost zou zien zitten. Leverkusen geeft nu echter aan dat Hrádecky het vertrouwen houdt en de club heeft met jeugdinternational Lennart Grill bovendien al een doelman voor de toekomst aangetrokken.