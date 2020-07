Berghuis ontbreekt komende weken: ‘Lichaam heeft wat te verwerken gekregen’

Steven Berghuis is op de weg terug, al neemt de vleugelaanvaller alle tijd om volledig te genezen van een longinfectie. De aanvoerder van Feyenoord stond maandag dan ook nog niet op het veld tijdens de eerste groepstraining. Berghuis verwacht dat hij nog wel een paar weken nodig heeft voordat hij weer volledig kan aansluiten bij de selectie van trainer Dick Advocaat.

Berghuis verbleef vanwege de longinfectie in totaal drie nachten in het ziekenhuis. "Ik kreeg koorts en begon te zweten", blikt de buitenspeler op verzoek van Voetbal International terug. "Griep dacht ik, COVID speelde geen seconde door mijn hoofd, maar de volgende nacht kreeg ik steken in mijn borst. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en daar constateerden ze een infectie in mijn longen. Ja, dan schrik je wel even."

De Feyenoord-aanvaller is druk bezig met zijn herstel. Trainingen afwerken zit er voorlopig echter nog niet in. "Ik moet mijn antibioticakuur afmaken en dan mag ik weer beginnen met trainen. Dat gaan we langzaam opbouwen, want je lichaam heeft wel wat te verwerken gekregen. Ik ben drie kilo afgevallen, terwijl ik eigenlijk wat moest aankomen. Maar nu gaat het gelukkig de goede kant uit." Berghuis weet niet hoe hij de infectie heeft opgelopen. "Mijn weerstand was minder, wellicht doordat ik hard heb doorgetraind, dat weten we niet. Maar zodoende is een normale bacterie die ieder mens in zijn mond heeft naar beneden gezakt en heeft de problemen veroorzaakt."

Berghuis is met name afgelopen seizoen geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. Vooral de interesse van PSV leek vorig jaar zeer serieus te zijn. De transfermarkt is van begin augustus tot begin oktober voor de tweede keer open, waardoor een vertrek uit De Kuip niet voor honderd procent uit valt te sluiten. "Garanties geven kun je nooit", benadrukt Berghuis tegenover het Algemeen Dagblad. "Je weet nooit of er nog wat voorbij komt. Maar de kans is groot dat ik bij Feyenoord blijf."

Christian Conteh was maandag overigens ook nog niet te bewonderen op het trainingsveld van Feyenoord. De van 1. FC St. Pauli overgenomen aanvaller wacht nog op de juiste papieren. Zodra het papierwerk in orde is, sluit de aanwinst aan bij zijn nieuwe werkgever, zo meldt Voetbal International. De van een zware kruisbandblessure herstellende Luis Sinisterra trainde apart van de groep. Tyrell Malacia wordt pas in de winterstop terugverwacht bij Feyenoord. De linksback kampt met een zware heupblessure en moet nog enkele maanden revalideren.