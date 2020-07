Juventus biedt Aaron Ramsey aan in Londen voor ruildeal

Doelman Luca Zidane zit niet lang zonder club na zijn vertrek bij Real Madrid. De zoon van Zinédine Zidane is tot een akkoord gekomen met Montpellier HSC over een dienstverband. (Mundo Deportivo)

SC Heerenveen, FC Twente en NAC Breda hebben interesse in Sieben Dewaele. De jonge defensieve middenvelder, die ook naar Portugal kan verkassen, mag Anderlecht op huurbasis verlaten. (La Dernière Heure)

heeft Aaron Ramsey aangeboden bij Chelsea in ruil voor de Italiaans international.