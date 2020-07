BBC-analist plaatst Van Dijk in team van het jaar én illuster rijtje legendes

Liverpool besloot het Premier League-seizoen zondag met een 1-3 overwinning op Newcastle United. Virgil van Dijk verzorgde in het noordoosten van Engeland de gelijkmaker, waarna de kampioen dankzij doelpunten van Divock Origi en Sadio Mané de wedstrijd naar zich toetrok. BBC-analist Garth Crooks ruimt een plek in voor de Nederlandse verdediger in zijn Premier League-team van het seizoen en laat zich uitermate lovend uit over Van Dijk.

“Ik heb ze allemaal gezien: Ruud Krol, Franco Baresi, Paolo Maldini. En dan heb je Virgil van Dijk. Hij hoort in dat rijtje en maakt nu al twee seizoenen grote indruk met zijn spel voor Liverpool. Ze lijken alleen maar beter te worden. Het is zelfs zo dat commentatoren niet kunnen wachten tot Van Dijk een keer een fout maakt, zodat ze iets hebben om over te praten”, stelt de oud-aanvaller van Stoke City, Tottenham Hotspur, Manchester United, West Bromwich Albion en Charlton Athletic.

“Van Dijk is sterk verbeterd sinds zijn tijd bij Southampton, al liet hij daar ook al zien een grote belofte te zijn. De vraag is: wat nu? Sergio Ramos zit in zijn laatste jaren bij Real Madrid, hetzelfde geldt voor Gerard Piqué bij Barcelona. Ik vraag me af of Liverpool genoeg heeft om de ambities van Van Dijk te vervullen”, concludeert Crooks. Zijn team van het jaar bestaat verder uit Ederson, Trent Alexander Arnold, Harry Maguire, Andrew Robertson, Kevin De Bruyne, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy en Mané.

Van Dijk kan na afloop van het duel met Newcastle United ook rekenen op een lofzang van Liverpool-manager Jürgen Klopp. “Ik weet niet of hij het nodig heeft om weer een lofzang van een uur te krijgen. Hij is best wel goed, een goede centrumverdediger. Nee, hij is speciaal. Zijn combinatie van kwaliteiten is speciaal, hij heeft een goede mindset. Hij is ook nog eens een goede gozer. Als het lastiger was om met hem om te gaan, had ik ook met hem willen werken. Maar naar Van Dijk heb ik geen omkijken.”

“Toen we hem binnenhaalden, wisten we al dat hij een goede speler was. Het hele pakket is zo speciaal, daar hadden we geen idee van. Dat maakt hem echt geweldig. Hij neemt tijdens wedstrijden af en toe een pauze, dat maakt me gek”, voegt Klopp met een lach toe. “Maar dat snap ik, in zijn positie zou ik hetzelfde doen. Ik hoop dat hij de rest van zijn loopbaan zo kan blijven spelen. We hebben geprobeerd hem rust te geven, maar dat is lastig. Nu is hij de komende twee weken vrij, dat zal waarschijnlijk genoeg zijn.”