‘Misschien past zijn aanpak vooral goed bij Ajax, dat is een speciale club’

Frank de Boer werd afgelopen vrijdag door Atlanta United op straat gezet, als gevolg van het teleurstellend verlopen MLS Is Back-toernooi. Na mislukte periodes bij Internazionale en Crystal Palace werd de vijftigjarige oefenmeester nu voor de derde keer voortijdig op straat gezet. Ronald de Boer raadt zijn tweelingbroer aan voorlopig even rust te nemen, voor hij eventueel weer aan de slag gaat.

“Ik denk dat het goed is als Frank even afstand neemt om thuis tot rust te komen en te kijken wat hij echt wil. Misschien moet hij een tijdje wat anders gaan doen. Het is koffiedik kijken waar zijn toekomst ligt. Als er zich een leuke club meldt, gaat hij dat misschien toch wel weer doen. Ik denk dat het bloed uiteindelijk toch kruipt waar het niet gaan kan”, zegt De Boer in gesprek met De Telegraaf. Zijn broer kende een vliegende start van zijn trainerscarrière, met het veroveren van vier landstitels met Ajax.

“Misschien past zijn aanpak vooral goed bij Ajax”, voegt Arie Haan toe. “Vergeet niet, Ajax is een heel speciale club met een eigen cultuur. Die Ajax-cultuur past niet bij elke andere club, zoals er ook trainers zijn die met hun ideeën niet bij Ajax passen. Als Frank in de toekomst weer in het buitenland gaat werken, zou ik hem adviseren om veel flexibeler te zijn en veel meer mee te gaan in de cultuur van de club en het land.”

Haan, die als trainer in onder meer België, Duitsland, Griekenland, China, Iran en Albanië werkte, ziet een patroon in de buitenlandse avonturen van De Boer. “In Nederland vinden we al snel dat we het beter weten dan de rest van de wereld en wil iedereen altijd zijn eigen ding doen. Maar dat werkt niet zo in andere landen. Je moet niet alles ineens willen veranderen. Je zult als buitenlandse trainer eerst mee moeten gaan in de cultuur van die club en dan stapje voor stapje dingen veranderen, zodat je de spelers overtuigt en meekrijgt.”